Fifa zaščitila klube in igralce

Ljubljana - Mednarodna nogometna federacija Fifa je napovedala, da je zaradi novega koronavirusa sprostila pravila, ki se nanašajo na igranje za reprezentanco v prihajajočem obdobju.



Običajno so klubi dolžni igralcem dovoliti igranje za nacionalne reprezentance v tistem delu koledarja, ki je rezerviran za mednarodne reprezentančne tekme, vendar pa so potovalne omejitve ter obvezna karantena v posameznih državah koledar in reprezentančne akcije obrnile na glavo.



»Mnoge vlade so ponovno uvedle omejitve potovanja in karanteno zaradi ponovnega porasta okužb z virusom sars-cov-2. Nekateri od teh ukrepov neposredno vplivajo na mednarodna tekmovanja, kot so obvezna karantene, osamitev in omejitve potovanja,« so pri Fifi pojasnili v izjavi.



Klubi ne bodo dolžni izpustiti svojih igralcev, kjer bo tekma, ali če obstajajo omejitve potovanja med obema lokacijama in ni posebnih izjem za igralce.



Odločba velja za reprezentančne tekme, ki bodo od 31. avgusta do 8. septembra za moške in ženske od 14. do 22. septembra. Gre za tekme, ki bodo v Evropi.



Ta odločitev ne velja za evropske reprezentance, ki igrajo tekme pod okriljem Uefa. Septembra bodo na sporedu tekme lige narodov.