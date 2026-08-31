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Nogomet

Fifin mož iz ozadja: Včasih nisi vedel, kdo je pomembnejši, on ali Infantino

Infantinov dolgoletni zaupnik naj bi imel velik vpliv na ključne projekte Fife in odnose s Savdsko Arabijo.
Nova razkritja o Gallavottiju odpirajo širše vprašanje, koliko najpomembnejših odločitev svetovnega nogometa je bilo v zadnjih letih sprejetih skozi uradne organe Fife in koliko v ozkem krogu ljudi neposredno ob Infantinu. FOTO: Teresa Suarez/Reuters
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Nova razkritja o Gallavottiju odpirajo širše vprašanje, koliko najpomembnejših odločitev svetovnega nogometa je bilo v zadnjih letih sprejetih skozi uradne organe Fife in koliko v ozkem krogu ljudi neposredno ob Infantinu. FOTO: Teresa Suarez/Reuters
Blaž Potočnik
31. 8. 2026 | 09:36
31. 8. 2026 | 10:29
5:47
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Svetovno nogometno zvezo (Fifa) pretresajo novi očitki o načinu delovanja najožjega kroga predsednika Giannija Infantina. V središču zgodbe je italijanski odvetnik Mario Gallavotti, dolgoletni Infantinov zaupnik, ki naj bi med drugim sodeloval pri poskusu, da bi Savdski Arabiji kljub omejitvam Fife odprli pot do kandidature za svetovno prvenstvo leta 2030.

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Gallavotti velja za enega najvplivnejših ljudi v ozadju svetovnega nogometa. Čeprav je širši javnosti skoraj neznan, naj bi v zadnjih letih sodeloval pri nekaterih najobčutljivejših političnih in komercialnih projektih Fife ter imel pomembno vlogo pri vse tesnejšem povezovanju organizacije s Savdsko Arabijo.

Iskali način, kako zaobiti Fifino omejitev

Zgodba sega v april 2021, ko so predstavniki Savdske nogometne zveze pripotovali v Rim. Na sedežu Italijanske nogometne zveze in savdskem veleposlaništvu so nato potekali pogovori o možnosti skupne kandidature Italije in Savdske Arabije za svetovno prvenstvo leta 2030.

Težava je bila v Fifinih pravilih. Ker je Katar gostil svetovno prvenstvo leta 2022, je bila možnost, da bi se prvenstvo že osem let pozneje znova vrnilo v Azijo, močno omejena.

Po poročanju Politica je prav Gallavotti organiziral več sestankov in v skupni italijansko-savdski kandidaturi videl način, kako zaobiti omejitev ter projektu dati medcelinski značaj.

»Bil je zelo, zelo vztrajen,« je njegovo lobiranje opisal visoki evropski nogometni funkcionar, ki je bil neposredno seznanjen s pogovori.

Savdska Arabija je takrat raziskovala tudi možnosti sodelovanja z drugimi državami zunaj Azije, med drugim z Egiptom in Grčijo. Italija se na koncu projektu ni pridružila.

Po navedbah enega od virov je zavrnitev v Fifinem vrhu sprožila precej burno reakcijo, Italija pa naj bi nato v Infantinovih očeh obveljala za »sovražno« zvezo.

»Včasih nisi vedel, kdo je pomembnejši«

Propadli načrt za skupno kandidaturo za SP 2030 pa še zdaleč ni bil edini projekt, pri katerem naj bi imel Gallavotti pomembno vlogo. Po pričevanju več funkcionarjev je bil eden ključnih ljudi pri razvoju komercialnih odnosov med Fifo in Savdsko Arabijo, ki so v zadnjih letih prerasli v nekatere najdonosnejše posle svetovne nogometne zveze na Bližnjem vzhodu.

Spor med Uefo in Infantinom je dobil tudi pravno razsežnost. Evropska zveza je na ameriškem sodišču zahtevala dokumente in pričanja, ki jih želi uporabiti pri pripravi morebitne kazenske prijave v Švici zaradi projekta FFE. FOTO: Valery Hache/AFP
Spor med Uefo in Infantinom je dobil tudi pravno razsežnost. Evropska zveza je na ameriškem sodišču zahtevala dokumente in pričanja, ki jih želi uporabiti pri pripravi morebitne kazenske prijave v Švici zaradi projekta FFE. FOTO: Valery Hache/AFP

Mednje sodi tudi sponzorski sporazum s savdskim državnim energetskim velikanom Aramcom, vreden več sto milijonov dolarjev. Gallavotti naj bi imel pomembno vlogo tudi v procesu, ki se je končal z odločitvijo, da bo Savdska Arabija gostila svetovno prvenstvo leta 2034.

Njegova vloga pa naj ne bi bila omejena le na odnose s kraljevino, saj naj bi imel velik vpliv tudi na samo delovanje Fife. Nekdanji predsednik neodvisnega revizijskega odbora svetovne zveze Tomaž Vesel je za Politico njegov položaj opisal zelo nazorno.

»Včasih nisi vedel, kdo je pomembnejši, on ali Infantino,« je dejal Vesel.

Podobno so trdili tudi drugi nekdanji visoki funkcionarji Fife. Eden od njih je Gallavottija označil za »neusmiljenega, a pametnega« operativca, ki naj bi vodil nekakšen italijanski krog znotraj Fife in imel velik vpliv tudi zunaj formalnih struktur organizacije.

Od nadzora neodvisnih komisij do Infantinove pisarne

Posebno pozornost vzbuja tudi Gallavottijeva nekdanja vloga znotraj Fife. Potem ko je Infantino leta 2016 prevzel predsedniški položaj in po velikem korupcijskem škandalu obljubil večjo preglednost in odgovornost, je Gallavotti dobil pomembno vlogo pri delu z neodvisnimi komisijami, med katerimi so bili tudi organi za disciplinska in etična vprašanja.

Vesel je pozneje trdil, da je imel Gallavotti nadzor nad temi organi in da bi se finančne sankcije lahko uporabljale kot politično orožje za krepitev Infantinovega položaja med nacionalnimi zvezami.

Fifa je takšne očitke odločno zavrnila kot »neutemeljene in nepodprte z dokazi« ter poudarila, da njene neodvisne komisije delujejo samostojno in v skladu s statuti ter predpisi organizacije.

Nasprotovanje Infantinu se medtem širi. Nizozemska nogometna zveza je pozvala k popolni prenovi načina vodenja Fife, sklicu mednarodnega vrha o prihodnosti organizacije in zamenjavi predsednika najpozneje leta 2027. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters
Nasprotovanje Infantinu se medtem širi. Nizozemska nogometna zveza je pozvala k popolni prenovi načina vodenja Fife, sklicu mednarodnega vrha o prihodnosti organizacije in zamenjavi predsednika najpozneje leta 2027. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters

Pozneje, leta 2021, je Gallavotti ta položaj zapustil in se kot višji svetovalec preselil neposredno v pisarno predsednika Fife. Eden od nekdanjih visokih funkcionarjev je njegov takratni vpliv opisal z besedami: »Gallavotti vodi vse, ker je Infantino ves čas na poti.«

Njegovo ime tudi v središču najnovejše afere

Gallavottijevo ime se pojavlja tudi v najnovejši aferi, ki je zajela Infantina. Gre za propadli projekt Fifa Forward Enterprise (FFE), s katerim je želela Fifa del prihodnjih komercialnih prihodkov največjih tekmovanj prenesti v novo podjetje in vanj vključiti zasebne vlagatelje.

Kot član ozkega kroga okoli Infantina je bil seznanjen s podrobnostmi načrta, nekaj dni pred finalom svetovnega prvenstva pa je njegove osnovne obrise zasebno posredoval strokovnjaku iz New Yorka. Informacije so nato prišle do drugih nogometnih funkcionarjev in zatem še v javnost ter sprožile enega najresnejših uporov proti Infantinu v njegovem desetletju na čelu Fife.

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FifaGianni InfantinoSavdska ArabijaSvetovna nogometna zvezaSP 2034Mario GallavottiTomaž VeselSP 2030Fifa Forward EnterpriseAramcokorupcija v nogometu

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