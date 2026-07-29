Fifa sprožila disciplinski postopek za štiri Argentince in Španca

Mednarodna nogometna zveza je sprožila disciplinski postopek zaradi incidentov po finalu svetovnega prvenstva 2026 med Španijo in Argentino. Preiskava zajema Argentinsko nogometno zvezo ter pet posameznikov – argentinske reprezentante Leandra Paredesa, Nahuela Molino, Thiaga Almado, pomočnika selektorja Roberta Ayalo in španskega vezista Gavija.

Argentinska zveza se sooča z očitki o neprimernem vedenju, domnevno diskriminatornih vzklikih in gestah, kršitvah varnostnih protokolov, zamudah pri začetku tekem, neprimernih sporočilih ter metanju predmetov s tribun med svetovnim prvenstvom.

Najtežje obtožbe so doletele Paredesa, Molino in Ayalo, proti katerim je Fifa uvedla postopek zaradi domnevne agresije. Molina se sooča s tremi obtožbami (dve zaradi agresije, ena zaradi nešportnega vedenja), Paredes s tremi zaradi agresije, Ayala pa z eno. Thiago Almada in Gavi sta predmet postopka zaradi domnevnega nešportnega vedenja.

Vsi obravnavani imajo zdaj možnost podati svoj zagovor, nato pa bo disciplinska komisija Fifa sprejela končno odločitev o morebitnih kaznih. Trenutno še ni znano, kakšne sankcije bi lahko doletele vpletene.