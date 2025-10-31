Finale lige prvakov v Münchnu, v igri tudi Beograd

Evropska nogometna zveza (Uefa) je potrdila seznam mest in držav, ki so izrazile interes za gostovanje finalnih tekem evropskih klubskih tekmovanj v letih 2028 in 2029. Največ pozornosti je požela napoved, da za organizacijo finala lige prvakov leta 2029 kandidirata Barcelona in London, leto prej, 2028, bo finale lige prvakov gostil München.

Nemška Allianz Arena je edina, ki je oddala ponudbo za to leto. München je že večkrat uspešno gostil velike mednarodne dogodke, lani je bil prizorišče, kjer je Paris Saint-Germain osvojil svojo prvo lovoriko lige prvakov.

Na Wembleyju želijo nenehno gostiti velike mednarodne nogometne tekme. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Za leto 2029 se obeta simbolni dvoboj med nogometnima svetilnikoma Evrope – wembleyskim štadionom v Londonu in prenovljenim Camp Nouom v Barceloni. Wembley je finale lige prvakov gostil trikrat v zadnjih dvanajstih letih (2011, 2013 in 2024), Camp Nou je bil nazadnje prizorišče finala leta 1999. Barcelona je kandidaturo oddala ob zaključevanju obsežne prenove štadiona, ki bo po končanju sprejel 105.000 gledalcev.

Uradne kandidature morajo biti oddane najpozneje do 10. junija prihodnjega leta, dokončno odločitev bo izvršni odbor Uefe sprejel septembra 2026. S tem je Uefa odpravila tudi dvome o morebitni selitvi finala lige prvakov čez Atlantik. V zadnjih letih so se pojavljale ideje o organizaciji finala v ZDA. Naslednji finale lige prvakov bo na štadionu Puskás Aréna v Budimpešti (30. maj 2026). Med kandidati za organizacijo finala evropske lige 2028 je tudi nacionalni štadion v Srbiji, četudi se je gradnja objekta v bližini Beograda šele dobro začela.

Glavni kandidati za gostovanje finalov lige prvakov :

2028: München, Allianz Arena (Nemčija)

2029: London, Wembley (Anglija)/Barcelona, Camp Nou (Španija)

Evropska liga 2028–2029: med kandidatkami so Lyon, Torino, Bukarešta, Beograd in Ankara.

Konferenčna liga: v ožjem izboru so Lille, Budimpešta, Torino, Gdansk, Helsinki in kazahstanski mesti Astana ter Almaty.

Ženska Liga prvakinj: leta 2028 se za finale potegujejo Lyon, Bilbao, Basel in Istanbul; leto pozneje pa Lyon, Dublin, Basel in Cardiff.