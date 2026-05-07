Finale lige prvakov v novem terminu, Čeferin pojasnil, zakaj

H koncu gre sezona v ligi prvakov, privrženci tega najmočnejšega nogometnega tekmovanja na svetu že odštevajo dneve do 30. maja, ko bo zadnje dejanje v Budimpešti. V finalu bosta igrala branilec naslova PSG in Arsenal, ki sta bila boljša od Bayerna oziroma Atletica. Navijačem se obeta tudi dobrodošla novost.

Finale lige prvakov bo namreč letos prvič odigrano v drugačnem terminu – namesto ob 21. uri (ali ob 20.45 kot nekoč) bomo slišali prvi žvižg glavnega sodnika že ob 18.00. Gre za eno največjih sprememb v organizaciji zaključnega dejanja lige prvakov v zadnjih letih.

Boljša izkušnja za navijače

Evropska nogometna zveza (Uefa) poudarja, da je odločitev povezana z željo po izboljšanju izkušnje navijačev na dan tekme ter približevanju tekmovanja mlajšemu občinstvu in mednarodnim gledalcem.

»Finale lige prvakov je vrhunec nogometne sezone, nov termin pa bo dogodek naredil še dostopnejši, vključujoč in privlačnejši za vse udeležence,« je pojasnil predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Po njegovih besedah zgodnejši začetek pomeni tudi zgodnejši konec sobotnega večera, kar bo navijačem omogočilo več časa za druženje in spremljevalne dogodke po tekmi.