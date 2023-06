Finale na Wembleyju, šov tudi v Berlinu in Beogradu, v Ljubljani malo verjetno

V nadaljevanju preberite:

V soboto se bo s finalom v Istanbulu med Manchester Cityjem in Interjem končala sezona 2022/23 v Uefini ligi prvakov, že 27. t. m. pa se bo z dvema tekmama preliminarnega dela kvalifikacij začela naslednja. Po koncu državnih prvenstev na stari celini je znanih 26 od 32 udeležencev skupinskega dela. V njem ne bo velikanov, kot sta Liverpool in Juventus. Finale sezone 2023/24 bo 1. junija 2024 na Wembleyju. Kdo so klubi, ki so si že zagotovili ples med elito, kakšna je pot Olimpije?