Finale pokala ostaja na Brdu pri Kranju in brez navijačev

Ljubljana

Predsednik NZS Radenko Mijatović je pojasnil podrobnosti okrog nadaljevanja sezone. FOTO: Leon Vidic

Sezonske vstopnice in omejitve

- Predsednik Nogometne zveze Slovenijeje potrdil, da bo kljub dejstvu, da bo od 15. junija dovoljeno do 500 oseb na tekmah, finale pokala 24. junija med Muro in Nafto 1903 potekal, tako kot je bilo sprva predvideno, na Brdu pri Kranju in brez navijačev. Klubi pa so že dobili posodobljene protokole za izpeljavo tekem z gledalci.»Glede na razmere in stanje ni razloga, da bi kamorkoli prestavljali finale pokala. Naš center na Brdu je eden najlepših in tam bo tudi finale. Kluboma bomo omogočili, da povabijo določeno število sponzorjev, sicer pa bo tekma brez navijačev,« je dejal Mijatović.Poudaril je, da so takšni odločitvi botrovale tudi birokratske zadeve, saj bi morali na novo prijaviti dogodek.Tako kot ga morajo tudi prvoligaški klubi, ki so danes od NZS dobili posodobljene protokole za tekme z do 500 osebami, v kar so vključeni tudi vsi domači ter gostujoči nogometaši in strokovni štab kot tudi organizatorji dogodka in mediji.Odločitev o tem, ali bodo igrali z gledalci ali brez je povsem v rokah posameznega kluba. Kot je dejal Mijatović, pričakuje, da bodo že naslednji konec tedna klubi imeli na tekmah tudi občinstvo.»Pričakujem, da se bodo klubi odzvali, ker nogomet se igra zaradi gledalcev, in da bodo izkoristili to možnost. Dejstvo pa je, da ne bo preprosto, saj imajo nekateri klubi tudi več sezonskih vstopnic od omejitve števila obiskovalcev tekme. Ampak upam, da se bodo odzvali vsi in spustili gledalce na igrišče, seveda v dovoljenem številu,« je še pojasnil Mijatović.Ta poudarja, da si želi čim prej vrniti gledalce na tekmo, kot je bilo pred epidemijo novega koronavirusa, a dodaja, da je treba ravnati odgovorno in iti postopoma pri vračanju navijačev na tribune.»Položaj ni enostaven. Še vedno smo v nekih izrednih razmerah, zato pozivam vse, da se držimo navodil, spoštujemo medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m in ne ogrožamo nadaljevanja prvenstva,« je zaključil predsednik NZS.