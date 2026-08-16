Finale skozi oči Vinčića: Leo, prosim pomagaj in ga umiri

Fifa je objavila posnetke s sodniške kamere, ki jih je med finalom svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino nosil Slavko Vinčić. Posnetki ponujajo redek pogled na največjo nogometno tekmo skozi oči slovenskega sodnika, razkrivajo pa tudi del njegove komunikacije z največjimi zvezdniki na igrišču.

Vinčić je 19. julija v New Jerseyju postal prvi Slovenec, ki mu je pripadla čast sojenja finala svetovnega prvenstva. Španija je Argentino po podaljšku premagala z 1:0, za 46-letnega Mariborčana pa je bila tekma še toliko bolj posebna, ker je bila zadnja v njegovi sodniški karieri.

Eden najbolj zanimivih trenutkov posnetka je Vinčićev pogovor z Lionelom Messijem. Argentinec Leandro Paredes je že imel rumeni karton in se je zapletal v nove konflikte, zato se je slovenski sodnik obrnil kar na kapetana Argentine.

Sodniška trojka, ki je delila pravico v New Jerseyju. Foto Blaž Samec

»Leo, prosim, pomagaj mi. Paredes že ima rumeni karton. Prosim, umiri ga, ker ga bom sicer moral izključiti,« je Vinčić dejal Messiju. Posnetek tako ponuja zanimiv vpogled v način, kako vrhunski sodniki med največjimi tekmami poleg doslednega izvajanja pravil poskušajo nadzorovati tudi temperament igralcev in preprečiti, da bi se razmere na igrišču zaostrile.

Prav komunikacija z Messijem je bila ena od podrobnosti, o katerih Vinčić po finalu ni želel govoriti. Ko smo ga po vrnitvi v Slovenijo vprašali, kaj sta si z argentinskim zvezdnikom povedala, je odgovoril, da bo vsebino pogovora pustil na igrišču. Dodal je le, da se je Messi do njega vedel korektno in športno. Sodniška kamera je zdaj razkrila del njunega pogovora.

Olmu razkril, da je konec

Posnetek prikazuje tudi trenutke po zadnjem žvižgu. Vinčić se je pogovarjal s španskim reprezentantom Danijem Olmom in mu razkril, da je bil finale njegova zadnja tekma. Za Slovenca se je tako kariera končala na največjem možnem odru. Medaljo mu je predal Donald Trump in mu čestital za dobro opravljeno delo.