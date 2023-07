Finale v Rimu ali Istanbulu?

Italija in Turčija se bosta skupaj potegovali za organizacijo evropskega prvenstva v nogometu leta 2032. Evropska nogometna zveza (Uefa) je potrdila, da sta državi umaknili posamični kandidaturi in se odločili za skupno. Turčija je najavila samostojno kandidaturo za EP 2028 in 2032. Italija je želela prvenstvo 2032.

Skupna je tudi kandidatura za EP 2028, za katero se potegujeta Irska in Velika Britanija, ki združuje nogometne zveze Anglije, Walesa, Škotske in Severne Irske.

Sprva je kandidaturo za EP 2028 in 2032 najavila tudi Rusija, a je Uefa zaradi vojne v Ukrajini že izključila Rusijo iz tega procesa.