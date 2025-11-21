Finančni pretres v premier ligi, nogometaši zagrozili s stavko

Klubi najelitnejšega angleškega nogometnega prvenstva (premier liga) so danes glasovali za prenovo finančnih pravil tekmovanja in uvedbo novega sistema, ki se osredotoča izključno na porabo, ki neposredno vpliva na dogajanje na igrišču. Klubi angleškega prvenstva so glasovali za največji finančni pretres v zadnjih letih in sprejeli razmerje med stroški ekipe, da bi od začetka sezone 2026/27 omejili porabo na igrišču.

Ta poteza je zasnovana za spodbujanje finančne trajnosti in tekmovalnega ravnovesja z neposredno povezavo porabe klubov s prihodki, zaradi česar se klubi s porabo težje rešijo iz težav.

Klubi so se z večino 14:6 odločili za uvedbo novega modela razmerja stroškov ekipe. Klubi bodo lahko največ 85 odstotkov svojih nogometnih prihodkov plus čisti dobiček/izgubo od prodaje igralcev porabili za "stroške ekipe" (plače igralcev, prestopne stroške, stroške glavnega trenerja, provizije za agente).

Evropska nogometna zveza Uefa uporablja podoben model, ki omejuje porabo za plače igralcev in trenerjev, prestope in provizije za agente na 70 odstotkov prihodkov kluba.

Med sezono bodo klubom odvzeli točke, če bodo presegli »rdeči prag« nad zgornjo mejo 85 odstotkov. Večletni dodatek 30 odstotkov omogoča nadzorovano prekoračitev porabe, vendar njegova morebitna uporaba povzroči davek.

Novi sistem temeljito spreminja način regulacije klubov in nadomešča triletno omejitev izgub (105 milijonov funtov) starega sistema. Po novih pravilih klubi povezanim podjetjem ne bodo mogli prodajati dobrin, kot so na primer hoteli in ženske ekipe, da bi lahko porabili več za igralsko zasedbo.

Klubi so v petek glasovali tudi za uvedbo pravil o trajnosti in sistemski odpornosti (SSR), ki bodo z različnimi testi ocenila kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno finančno zdravje kluba. Obenem pa so klubi glasovali proti novemu finančnemu mehanizmu, ki bi strogo omejil stroške, povezane z igralci. Združenje profesionalnih nogometašev je sporočilo, da bi bil ukrep dejansko zgornja meja plač, in zagrozilo s stavko.