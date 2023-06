Finci proti Slovencem z novincem in brez dveh močnih adutov

Markku Kanerva, selektor finske nogometne reprezentance, je izbral moštvo za naslednji kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji. »Suomiji« bodo čez devet dni na Olimpijskem štadionu v Helsinkih gostili izbrano vrsto Slovenije, tri dni pozneje pa še reprezentanco San Marina.

Finci proti našim nogometašem zaradi poškodbe gležnja ne bodo mogli računati na Marcusa Forssa, odličnega napadalca Middlesbrougha, zavoljo podobnih težav bo oba dvoboja izpustil tudi Fredrik Jensen, član Augsburga, ki se je opravičil tudi zaradi rojstva hčerkice. Zato pa bo ognjeni krst v članski reprezentanci prestal 22-letni krilni napadalec Daniel Håkans, ki si sicer kruh služi pri norveškem klubu Vålerenga.

Ob omenjenem novincu bo Kanerva izbiral še med naslednjimi veznimi igralci in napadalci: Glenom Kamarajem (Glasgow Rangers), Rasmusom Schüllerjem (Djurgårdens), Kaanom Kairinenom (Sparta Praga), Anssijem Suhonenom (Hamburger SV), Mattijem Peltolo (HJK), Niilom Mäenpääjem (Warta Poznan), Robertom Taylorjem (Inter Miami), Teemujem Pukkijem (Norwich City), Joelom Pohjanpalom (Venezia), Benjaminom Källmanom (Cracovia) in Oliverjem Antmanom (Groningen).

Kandidati za branilce so Robert Ivanov (Warta Poznan), Richard Jensen (Górnik Zabrze), Arttu Hoskonen (Cracovia), Diogo Tomas (Odds), Miro Tenho (HJK), Nikolai Alho (Volos), Jere Uronen (Schalke 04), Ilmari Niskanen (Dundee United), Pyry Soiri (HJK), Tuomas Ollila (HJK) in Noah Pallas (Oulu), ob vratarski št. 1 Lukasu Hradeckemu (Bayer Leverkusen) pa bosta rezervna čuvaja mreže Jesse Joronen (Venezia) in Viljami Sinisalo (Aston Villa).