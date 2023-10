Finska prihaja branit točko, Slovenci gredo na glavo po vse tri

V nadaljevanju preberite:

Slovenska izbrana vrsta je vstopila v zaključni del priprav na odločilno tekmo za preboj na evropsko prvenstvo 2024. V soboto v Stožice prihaja Finska, četa Matjaža Keka je od torka naprej popolna, Finci pa že trenirajo na ljubljanskih zelenicah. Dolgi teden priprav so izkoristili za uigravanje novih taktičnih različic, a pravih skrivnosti med reprezentancama ni. »Pokazati moramo, da smo imeli v Helsinkih le slab dan, kakovost je na naši strani,« zatrjuje v zadnjem obdobju standardni član udarne enajsterice Timi Max Elšnik.

Rdeča nit pogovorov o slovenski nogometni reprezentanci je v zadnjih dneh optimizem. Nogometaši so prišli na Brdo dobro razpoloženi in že težko čakajo, da pokažejo svoje odlike. »Atmosfera je fenomenalna, komaj smo dočakali tokratni zbor. Lahko rečem, da se še ne obremenjujemo z eurom, seveda je misel nekje v ozadju, a ostajamo osredotočeni le na Finsko. Če bomo pravi, ne bo razloga za strah, nič nas ne bo ustavilo na poti do EP v Nemčiji. Šola nam bo tekma s Severno Irsko, ki smo jo opravili z odliko,« že nestrpno pričakuje sobotni spektakel v Stožicah igralec Sampdorie Petar Stojanović.