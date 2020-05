Fiorentina: že šest okuženih

Firence - V Nemčiji mnogi na današnji četrtek navdušeno pozdravljajo končni sklep vodstva nogometne bundeslige o nadaljevanju sezone, v Italiji, denimo, pa prevladuje slaba volja, potem ko so iz Firenc sporočili, da je že šest članov kluba okuženih s koronavirusom. Med njimi so trije nogometaši – domač igralec Patrick Cutrone, Srb Dušan Vlahović in Argentinec German Pezzella – ter trije člani tehnično-zdravstvenega osebja pri klubu.



Vseh šest so pri Fiorentini umaknili v karanteno, potem ko so danes pregledali izvide včerajšnjega testiranja. Za druge člane moštva pa se bo jutri nadaljeval trening na igrišču, seveda ob upoštevanju posebnih razmer, ki jih zahteva boj proti širitvi virusa. Kot poroča milanski dnevnik Gazzetta dello Sport, pa si bodo pri klubu prav posebej prizadevali ohraniti normalno vadbo za zdrave igralce ter tem preprečiti kakršenkoli stik z omenjenimi okuženimi člani, dokler slednji seveda ne bodo pregnali virusa.