Flamengu tretje mesto na klubskem SP

Nogometaši Flamenga so na klubskem svetovnem prvenstvu v Maroku osvojili tretje mesto. V Tangerju so s 4:2 (1:1) premagali Al Ahli. Ob 20. uri se bosta v finalu v Rabatu za naslov prvaka merila Real Madrid in Al Hilal.

Brazilci so v tekmi za tretje mesto hitro povedli, saj je v 11. minuti Gabriel Barbosa, nekdaj član milanskega Interja, izkoristil enajstmetrovko. Zasedba iz Kaira pa se je vrnila v igro v 38. minuti, ko je po kotu z glavo zadel Ahmed Abdelkader. Isti igralec je Al Ahli popeljal do vodstva v 60. minuti, ko je zadel z lepim strelom z roba kazenskega prostora. Dve minuti pred tem je Ali Maaloul zapravil še najstrožjo kazen za afriško moštvo.

Je pa to v 69. minuti na igrišču ostalo z igralcem manj, saj je bil izključen Khaled Abdelfatah. Brazilci so številčno prednost hitro unovčili in prek Pedra izid izenačili v 78. minuti. Par minut pozneje je južnoameriški prvak dobil še najstrožjo kazen, ki jo je v 85. minuti izkoristil Gabriel Barbosa.

V 91. minuti je svoj drugi zadetek na tekmi dosegel še Pedro. V sedmi minuti kar 13-minutnega dodatka so Brazilci zadeli še enkrat, a takrat iz prepovedanega položaja. Za tretje mesto je Flamengo dobil 2,3 milijona, za četrto pa Al Ahli 1,8 milijona evrov.

Na letošnjem turnirju so igrali še Seattle Sounders, Wydad Casablanca in Auckland City.