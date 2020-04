Flick ni več začasni na Bavarskem

München - Nemški nogometni prvak Bayern iz Münchna je podaljšal sodelovanje s trenerjem Hansijem Flickom do leta 2023, so danes sporočili iz bavarskega kluba.



»Bayern München je zelo zadovoljen z delom Hansija Flicka. Ekipa se je pod njegovim vodstvom razvila in igra privlačen nogomet," je v zvezi s tem dejal predsednik kluba Karl-Heinz Rummenigge.



Flick, sicer nekdanji pomočnik selektorja nemške reprezentance Joachima Löwa, je trenerske vajeti pri bavarskem nogometnem velikanu prevzel novembra lani, ko je na tem položaju zamenjal Hrvata Nika Kovača.



Prvotno mu je bilo ponujeno začasno mesto trenerja, v tem obdobju pa se je 55-letni Flick zelo izkazal in si prislužil dolgoročno pogodbo do 30. junija 2023.



Bayern je trenutno na prvem mestu v bundesligi in se je prebil v polfinale domačega pokalnega tekmovanja, na mednarodni sceni pa je na lepi poti, da se prebije v četrtfinale. Na prvi tekmi osmine finala lige prvakov proti angleškemu Chelseaju je zmagal s 3:0, povratna tekma pa po izbruhu pandemije novega koronavirusa še ni bila odigrana.