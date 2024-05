Flick odhaja v Katalonijo, na Bavarsko prihaja Vincent Kompany

Potem ko so nemški mediji danes že poročali, da bo novi trener Bayerna Vincent Kompany, je zdaj novico uradno potrdil tudi bavarski klub. Bayern je sporočil, da je z 38-letnim nekdanjim belgijskim reprezentantom sklenil pogodbo do junija 2027. Kompany je nazadnje vodil angleškega prvoligaša Burnley, s katerim je izpadel iz premier lige.

»V klubu smo se strinjali, da je Vincent Kompany pravi za Bayern. Iskali smo trenerja, ki bo Bayern vodil do uspehov in nadaljeval razvoj kluba. On predstavlja natančno to, kar želimo in pričakujemo,« je v sporočilu za jasnost dejal direktor kluba Jan-Christian Dreesen.

»Veselim se izziva pri Bayernu. Čast je delati v takšnem klubu, Bayern je institucija v mednarodnem nogometu. Kot trener bom zagovarjal to, kar imam rad v nogometu; posest žoge, kreativnost, agresivnost na terenu in pogum. Če bomo dobro zastavili osnovne prvine, bo uspeh sledil,« pa je o novih izzivih dejal Kompany.

V Katalonijo prihaja herr Flick

Hansi Flick je podpisal pogodbo z Barcelono. FOTO: Reuters

Nekdanji selektor nemške nogometne reprezentance in münchenskega Bayerna Hansi Flick je danes tudi uradno postal trener katalonskega velikana Barcelone, je sporočil klub. S tem so pri blaugrani potrdili namige, da bo prav Flick zamenjal Xavija Hernandeza, ki je po koncu sezone ostal brez službe. Flick bo trener blaugrane do junija 2026.

»FC Barcelona in Hansi Flick sta dosegla dogovor, da bo postal trener prve ekipe do 30. junija 2026,« je v izjavi za javnost sporočila Barcelona. Novim delodajalcem in navijačem se je 59-letni Flick predstavil s kratkim videom v katalonščini in napovedal lepše čase za Barco. »Prihaja naš čas, Forca Barca,« je dejal Flick.