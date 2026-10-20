Florentino Perez, Real in superliga še niso rekli zadnje besede

Zgodba o propadli evropski superligi še ni končana. Pri Real Madridu želijo, da šest angleških velikanov poravna svoj delež stroškov projekta, ki je aprila 2021 razburkal nogometno Evropo in nato razpadel v nekaj dneh. Skupni račun bi lahko dosegel kar 80 milijonov evrov. Po poročanju The Athletica Madrid zahteva denar od Arsenala, Chelseaja, Liverpoola, Manchester Cityja, Manchester Uniteda in Tottenhama. Vseh šest je bilo med 12 ustanovitelji superlige, a so se po ostrem nasprotovanju navijačev in nogometne javnosti hitro umaknili. Real, Barcelona in Juventus so nato še naprej krili stroške promocije in razvoja projekta. Ključno vprašanje je, ali so Angleži kljub umiku še vedno pravno zavezani k plačilu. Vsi ustanovitelji so podpisali delničarski sporazum družbe European Super League ...