Če bi lahko, bi angleški rekorder izbral Real

Angleški prvak Liverpool je za Floriana Wirtza poleti odštel rekordno odškodnino v angleškem nogometu, a odlični vezist nemške reprezentance po prihodu iz Bayerja še ne najde vrhunske forme. Šlo je celo tako daleč, da ga je Arne Slot posedel na klop in bolj zaupa Dominiku Szoboszlaiju.

»Če bi Florian lahko izbiral, bi šel v Real s Xabijem Alonsom, a tam Xabi nima takšnega vpliva na prestope, določa jih Florentino Perez in Wirtz jih ni zanimal. Ena glavnih značilnosti Alonsa je bila, da je odlično sodeloval z našimi skavti in iskal okrepitve. Florian bi zagotovo izbral Real, če bi dobil ponudbo,« je v intervjuju za Sport1 povedal izvršni direktor Bayerja Fernando Carro.

Nemec je izbiral med Liverpoolom, Cityjem in Bayernom, na koncu je pretehtala strast navijačev v mestu Beatlov. Nekdanji napadalec Manchester Uniteda Wayne Rooney je za BBC dejal, da Wirtz celo škoduje ravnotežju moštva: »Je odličen igralec in slej ko prej bo našel pravo formo, a trenutno v postavitvi Liverpoola ni mesta zanj. Kje naj igra v sredini s tremi igralci? Je bolj napadalno usmerjen in v formaciji Arneja Slota zanj ni idealnega položaja. Zato, čeprav ni sam kriv, ruši ravnotežje Liverpoola.«

Na klopi je bil večkrat zaskrbljen. Foto Phil Noble/Reuters

Angleški prvaki so sezono začeli dobro, potem pa se jim je začelo zatikati. Okrepitve, predvsem Wirtz in Alexander Isak, še iščejo formo, ki jih je pripeljala v Liverpool, tudi veterani na čelu z Mohamedom Salahom pa imajo težave. Liverpool bo jutri v derbiju kola gostoval pri Cityju (17.30).