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Nogomet

Kdo bo uspešnejši – Harry Kane ali Erling Haaland?

Danes zvečer in v noči na nedeljo zadnji četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v nogometu, Norveška – Anglija (23) ter Argentina – Švica (3.00).
Erling Haaland je Brazilce že poslal domov, nocoj lahko še Angleže? FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Galerija
Erling Haaland je Brazilce že poslal domov, nocoj lahko še Angleže? FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Gorazd Nejedly
11. 7. 2026 | 05:00
6:33
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Francija je svojo četrtfinalno nalogo opravila brezhibno, v Angliji in Argentini pa se že brusijo nogometne strelice za pričakovano polfinalno bitko najvišjega naboja. Toda pred enim od najbolj vznemirljivih in zaželenih derbijev na svetovnem prvenstvu morata velika tekmeca preskočiti še dve visoki četrtfinalni oviri: Angleže bodo izzvali Norvežani, Argentince neugodni Švicarji. Evropski lovci na sveti gral in njegovi branilci so rahli favoriti.

Stavite na svojega favorita na svetovnem prvenstvu v nogometu. Vsebino omogočajo E-stave. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Sir Harry Kane ali kralj Erling Haaland? Kdo bo uspešnejši – najboljši angleški strelec, ki sicer še nima plemiškega naziva, a mu lahko uide le zaradi konca sveta, ali najboljši norveški? Si nogometni navdušenci lahko želijo več? Takšnega mundialskega četrtfinalnega dvoboja najboljših strelcev iz razreda »crème de la crème« so si želeli pisci srhljivih scenarijev. Zdaj so ga dobili in to v najboljši možni obliki in na vročem prizorišču, kjer bo vsaj za 24 ur latino ritme zamenjal evropski rock 'n' roll v ospredju z glavnima napadalnima solistoma.

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Največji gospod med nogometnimi zvezdniki, vzoren soprog in oče štirih otrok

Kane s šestimi goli na mundialu, skupaj je že pri št. 14, ni le strelski stroj, temveč kapetan v pravem pomenu besede, kakršnega si lahko le želi selektor Thomas Tuchel. »Kot slišite, vrnil se mi je glas,« je Kane dan po trilerju s srečnim koncem na mitskem štadiona Azteca v Ciudad de Mexicu na družbenih omrežjih nagovoril navijače in jim zagotovil ... »Za nami je res epska in nepozabna tekma, toda vsi smo že povsem osredotočeni na bitko z Norveško,« je povedal 32-letni Londončan z začasnim bivališčem v Münchnu. »Povezuje nas in vse se vrti okoli njega,« je priznal tudi Declan Rice, še eden od nepogrešljivih Tuchlovih »vojakov«, med katerimi je drugi močni steber angleške reprezentance Jude Bellingham. Realov as je v pravem trenutku ujel optimalno formo in je dosegel že štiri gole, s Kanom sta jih dosegla 10 od 11 angleških.

Harry Kane, kapetan angleške reprezentance, med klubsko sezono blesti v Nemčiji. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters
Harry Kane, kapetan angleške reprezentance, med klubsko sezono blesti v Nemčiji. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters

Impresivne številke

Angležem ne grozi le Haaland, čeprav številke govorijo drugače. Toda 25-letni stroj za gole ima ob sebi uigrane in predvsem zelo sproščene soigralce, med katerimi vselej še kdo izbruhne. Kot je v osmini finala proti Brazilcem veteran v vratih Ørjan Nyland.

»Nekaj favoritov je jasnih in med njimi je tudi Anglija. Oboji smo šli skozi zgodovinski tekmi. Za nas je bila tekma proti Braziliji nekaj norega, zdaj proti Angliji pa bo še nekaj super posebnega,« je sijajno razpoložen razmišljal trenutno največja, najboljša in najbolj prepoznavna norveška »blagovna znamka«. Kot ima Tuchel vodjo Kana, ima tudi norveški selektor Ståle Solbakken vodjo Haalanda, sicer neformalnega, ki po 28 letih od zadnjega mundiala Norvežanov piše zgodovino z velikimi črkami.

Kane in Haaland tekmujeta. Njuni statistiki sta impresivni in le razkrivata, kako veliki spopad napadalcev ponuja dvoboj z močnim angleškim pridihom. Kane je pred jubilejno 120. reprezentančno tekmo za Anglijo zabil 85 golov, za Tottenham v premier league 213 in je na večni lestvici le za Alanom Shearerjem. Pri Bayernu je v bundesligi zabil že 98 golov v treh sezonah, v tej je v vseh tekmovanjih že pri 73 golih. A te številke Haaland dohiteva z nezadržno hitrostjo. V štirih sezonah v PL je že pri 112. golih, najhitreje je dosegel stotega, v le 111 tekmah. Ko gre za Norveško, je »norec«. V 54 tekmah je že pri 62 golih. Na vsaki od zadnjih 14 tekmah je bil strelec in je dosegel kar 27 golov.

Lionel Messi je srce in duša argentinske reprezentance. FOTO: Justin Setterfield/Getty Images Via AFP
Lionel Messi je srce in duša argentinske reprezentance. FOTO: Justin Setterfield/Getty Images Via AFP

Argentinska hoja po robu izziva nesrečo

Kljub golom največjega med največjimi Lionela Messsija, ki je zadel na vsaki od petih tekem, Argentina izziva nesrečo. V izločilnem delu je preživela trilerje z Zelenortskimi otoki in Egiptom, tretje proti najmočnejšemu tekmecu doslej na mundialu najbrž ne bo. Švicarji iz tekme v tekmo rastejo in vse bolj igrajo kot švicarska ura.

»To je bil trenutek čiste sreče in olajšanja,« je 39-letni Messi opisal zmago nad Egipčani, v kateri je zastreljal že svojo drugo enajstmetrovko na tem SP, a tudi že osmi gol, svojega 21. na mundialih. Selektor Lionel Scaloni je srečen, ker nima le Messija, temveč moštvo. »Ta ekipa mi daje občutek, da nikoli ne neha verjeti, tudi ko gre vse proti njej,« je o svoji fantih, ki s fanatizmom nadomeščajo slabosti, povedal Scaloni. A pozor, Švica je odlično vodena, igra toliko, kot je treba in se prilagaja moči nasprotnika. Selektor Murat Yakin je še eden v nizu strokovnjakov, s katerim so Švicarji zadeli v polno. Od leta 2001, ko se je začelo najsvetlejše reprezentančno obdobje so jo še vodili Köbi Kuhn, legendarni Ottmar Hitzfeld, Sarajevčan Vladimir Petković. Vodja in simbol tega rodu je Granit Xaka.

»Menim, da je ta generacija, ki jo imamo zdaj, posebna. Seveda poskušamo prenesti svoje izkušnje naprej, predvsem pa miselnost, da je tudi pri majhnem narodu na tej ravni, v elitnem nogometu, vse mogoče,« je povedal 33-letni član Sunderlanda.

Stavite na svojega favorita na svetovnem prvenstvu v nogometu. Vsebino omogočajo E-stave. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

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Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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