Foden, Palmer, TAA, Gibbs-White in Maguire bodo mundial spremljali od doma

Priprave na svetovno prvenstvo v nogometu so v polnem teku. Selektor angleške reprezentance Thomas Tuchel je v petek razkril seznam 26 igralcev, ki se bodo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki podali na lov za nogometni sveti gral. Na listi potnikov je presenetilo marsikatero ime, še bolj presenetljiva so tista, ki se na seznamu niso pojavila.

Največjega športnega dogodka se namreč ne bodo udeležili Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer in Harry Maguire. Slednji se je že oglasil na družbenem omrežju X, kjer je zapisal, da je zaradi odločitve »šokiran in polomljen«. Prav tako bo manjkal nepogrešljiv člen Nottingham Foresta, Morgan Gibbs-White.

Tuchel je na konferenci pred angleškimi mediji dejal, da izbira nikakor ni bila lahka, a da svojim izbrancem popolnoma zaupa: »Vsi si zaslužijo svoje mesto v ekipi. Vsi, ki smo vključeni v proces, se bomo karseda potrudili, da bomo državi v ponos.«

»To so bili zahtevni telefonski klici. Žal gre v nekaterih primerih zgolj za to, da mora biti ekipa uravnotežena kar se tiče igralnih položajev. Ne moremo igrati s petimi napadalnimi vezisti,« je zagovarjal svojo odločitev.

ANGLEŠKA EKIPA NA SP 2026: VRATARJI : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)



BRANILCI : Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)



VEZISTI : Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)



NAPADALCI : Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, loan from Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)

Za prenekatere igralce bo nogometna odprava na novo celino ognjeni krst, izkušenj na mundialu zasedba nima veliko. Še največ jih premore kapetan Harry Kane, ki bo naslov svetovnega prvaka lovil že tretjič. Prvič bodo na svetovnem prvenstvu zaigrali Dean Henderson, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Ivan Toney in Reece James.

Sploh prvič pa bodo na večjem mednarodnem tekmovanju nastopili James Trafford, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Djed Spence, Dan Burn, Jarell Quansah, Elliot Anderson, Noni Madueke in Morgan Rogers. Kljub pomanjkanju izkušenj se bodo ob zvezdniški postavi Angleži nadejali dobrega rezultata.

Prvič po letu 1986 angleške reprezentance na svetovnem prvenstvu ne bo zastopal niti en igralec Liverpoola.

Presenetljiv vpoklic je prejel Ivan Toney, ki je od evropskega prvenstva 2024 za reprezentanco zbral vsega sedem minut igre. Minutaža mu sicer ne govori v prid, goli pač. 30-letnik je v v tej sezoni Saudi Pro League na 32 tekmah dosegel prav toliko zadetkov in prispeval sedem asistenc; četudi je kvaliteta lige vprašljiva, pri takšnih številkah talentu ne gre oporekati.

Angleži se bodo v skupini L merili s Hrvaško, Panamo in Gano. Uvodno tekmo bosta 11. junija odigrali Mehika in Južna Afrika.