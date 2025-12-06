Football ali soccer? Trump bi rešil dilemo in preimenoval ameriški ponos

V naslednjih tednih in mesecih bodo prebivalci Združenih držav Amerike pogosteje razmišljali o prihajajočem svetovnem prvenstvu v nogometu, kar bo s seboj neizogibno pritegnilo jezikovno zagato. Football v ZDA označuje ameriški nogomet, »klasično« različico igre z žogo pa označujejo z izrazom soccer.

Ameriški predsednik Donald Trump je mnenja, da je to napaka in bi dilemo rad rešil: »Ko govorimo o nogometu v ZDA, zanj nikoli ne uporabljamo tega izraza, saj imamo težave z drugim športom, ki mu pri nas rečemo nogomet. A če dobro pomislimo, je jasno, da je ta šport pravi nogomet, liga NFL pa bi se morala imenovati drugače. Če pomisliš, kako izgleda igra, nima nobenega smisla, da ji rečemo nogomet.«

Predsednik s komentarji o najbolj priljubljenem športu ne bo navdušil svoje baze podpornikov, zagotovo do spremembe imena športa in lige ne bo prišlo. V Ameriki svoji različici nogometa tako pravijo vse od leta 1924, še danes je ameriški nogomet z naskokom šport številka ena v ZDA.