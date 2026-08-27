Formula 1 jo je zagodla Realu, Madridčani za pomoč prosili Uefo

Real Madrid se je pred začetkom nove sezone lige prvakov znašel pred precej nenavadno logistično težavo. Kraljevi klub naj bi po poročanju španskih medijev na Uefo naslovil prošnjo, naj prvo tekmo ligaškega dela najelitnejšega evropskega tekmovanja odigra v gosteh. Razlog? Formula 1.

Madrid bo namreč med 11. in 13. septembrom prvič gostil dirko svetovnega prvenstva formule 1 na novem dirkališču Madring, ki leži v neposredni bližini Realovega vadbenega kompleksa Valdebebas. Kako blizu si bosta športna svetova, so nogometaši občutili že ta teden, ko se je med testiranjem formule 3 hrup motorjev jasno slišal tudi med njihovim treningom.

Prvo evropsko tekmo želi igrati v gosteh

Težava za Madridčane je predvsem v časovni bližini obeh dogodkov. Prvi krog ligaškega dela lige prvakov bo na sporedu med 8. in 10. septembrom, le nekaj dni pred začetkom dirkaškega konca tedna v Madridu. Real želi zato prvo evropsko tekmo odigrati v gosteh ter se izogniti dodatnemu navalu obiskovalcev ter morebitnim prometnim in varnostnim zapletom.

Preden bo jasno, ali bo Uefa Realu lahko ugodila, mora kraljevi klub seveda najprej sploh izvedeti, kdo bo njegov tekmec. Žreb ligaškega dela lige prvakov bo danes ob 18. uri, natančen razpored tekem z datumi in urami pa bo objavljen najpozneje v soboto, 29. avgusta.

Real Madrid je v sredo na prvi domači ligaški tekmi sezone premagal Real Sociedad s 4: 1, Kylian Mbappe pa je zablestel s hat-trickom. FOTO: Juan Barbosa/Reuters

Formula 1 bi lahko posegla tudi v la ligo

Dirkaški konec tedna bi lahko zapletel tudi domače obveznosti kraljevega kluba. Real bi moral prav takrat na Santiago Bernabeuu gostiti Rayo Vallecano, vendar prestavitev ligaške tekme za zdaj ni predvidena.