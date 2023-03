Formula za uspeh: Slovenci spat ob treh zjutraj, na zajtrk popoldne

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometaši v Astani niso sprejeli uspešno le tekmovalnega izziva, temveč tudi druge, ki jih članska reprezentanca doslej ni bila vajena. Peturna časovna razlika je zahtevala svoj davek tudi v slovenski odpravi, zato je bilo zanimivo opazovati navade, običaje in poteze tokratnih gostov v Kazahstanu.

Kako so preživeli dan tekme Slovenci, kdaj so se odpravljali spat v Kazahstanu in kaj je to pomenilo za njihov urnik. Kje so stanovali, kaj so počeli v prostem času in kaj je bilo mogoče videti v njihovi bližini? Kateri nogometaši so pritegnili največjo pozornost otrok v Astani in kaj so jim ti prinesli v darilo?