FOTO:Frakelj ali dva vodke vsak dan odžene virus stran

Belorusi so zadovoljni

Belorusija je edina evropska država, ki je ni ustavil koronavirus.

Igranje prvenstva je zelo dobro za podobo države.

Belorusko prvenstvo je na Uefini kakovostni lestvici na 25. mestu.

Tudi tradicionalna pogača je na štadionih pričakala navijače. FOTO: Reuters

naslovov državnega prvaka ima najuspešnejši beloruski klub BATE Borisov.

Diegu Maradoni je ob predstavitvi zaploskal tudi Željko Fiipović (levo za Argentincem). FOTO: Reuters

Kratka avantura Željka Filipovića in Diega Maradone

- Zakaj ne bi začeli prvenstva? Ali je država razglasila izredne razmere? Tako se je spraševal, predsednik Nogometne zveze Belorusije, in obenem odgovoril začudeni evropski javnosti nad tem, da Belorusija kot edina v evropski nogometni družini, ki šteje 55 članic, ni ustavila nogometnega življenja. V četrtek se je ob navzočnosti navijačev na štadionih začelo državno prvenstvo v t. i. višji ligi.Belorusija je bila, je in najbrž še dolgo bo posebna država v Evropi, vse dokler bo na njenem čelu za mnoge zadnji samodržec»Ne pijem, ampak nedavno sem rekel, naj si ljudje umivajo roke z vodko in jo tudi pijejo, ker je strup za virus. Dnevno bi jo morali popiti do pol decilitra, saj vpliva na pozitivno vzdušje in boljše razpoloženje. Le ko delajo, naj ne pijejo,« je v svojem slogu državljane nagovoril Lukašenko.Odločitve 65-letnega predsednika, ki je na čelu države že vse od leta 1994, so marsikomu sporne in tudi ta, da Belorusija ne bo preložila začetka nogometnega prvenstva, sodi v kategorijo nenavadnih. Toda kdo ve, morda se bo velikemu športnemu navdušencu, ki mu bije srce predvsem za hokej, izšla tudi ta nepredvidljiva nogometna igra.Beloruskih funkcionarjev ni prepričalo niti več kot sedemdeset z virusom sars-cov-2 okuženih ljudi, v slogu gesla šov mora iti naprej so minuli četrtek zagnali ligaški stroj, ki je predvsem na domačih tleh in tudi pri sosedih v veliki Rusiji naletel tudi na pozitivne odzive.»Veseli smo. To je zelo dobro za podobo države,« je med drugim zapisal eden od tamkajšnjih vodilnih nogometnih komentatorjev, ki je podobno kot tudi zunanji poznavalci izpostavil enega od ključnih razlogov, zakaj Belorusija ni sledila preostalim evropskim državam.Za tamkajšnje oblastnike ima ob drugih pozitivnih učinkih ključno vlogo televizija in posledično denarni izkupiček. Če verjamete ali ne, toda belorusko nogometno prvenstvo je tako rekoč čez noč postalo eno najbolj gledanih športnih tekmovanj v Evropi. Ne le v Belorusiji, marveč predvsem v Rusiji je televizijsko občinstvo tako veliko, da si manejo roke vsi po vrsti. Prav zaradi televizije so morali eno od tekem uvodnega kola preložiti z glavnega igrišča na drugo, slabše, na katerem je bilo mogoče postaviti televizijske kamere.Belorusko prvenstvo, ki je na Uefini lestvici na 25. mestu in sedem mest višje kot PrvaLiga Telekom Slovenija, je eno od redkih, ki se igra v istem letu. V najmočnejši višji ligi tekmuje šestnajst klubov, med katerimi je najbolj znan BATE Borisov. Toda nekoč serijski prvak in redni udeleženec lige prvakov ali evropske lige je po trinajstih zaporednih lovorikah (od 2006 do 2018) lani izgubil šampionsko bitko proti Dinamu iz Bresta, katerega član je bil kratek čas in brez vidnejše vloge bivši Mariborčan. Tedaj je bil na papirju predsednik sloviti Argentinec. Vrednost igralcev v celotni ligi je ocenjena na 79,2 milijona evrov.Klubu, ki ima s približno 5000 navijačev v povprečju največji obisk, predseduje prijatelj Lukašenkovih sinov in bivši uslužbenec notranjega ministrstva. Zdaj poslovnež, za katerim naj bi stal denar z Arabskega polotoka, je rešil Dinamo pred stečajem ter sprožil njegov vzpon. Med drugim je angažiral španske strokovnjake za mlajše kategorije in tudi nekdanjo najlepšo Belorusinjoza vodjo stikov z javnostjo. Na začetku marca se je razšla s klubom. Proračun naj bi znašal približno pet milijonov evrov.