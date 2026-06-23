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Nogomet

Francija in Norveška potrdili izločilne boje, Mbappe diha Messiju za ovratnik

Francoska nogometna reprezentanca je visoko ugnala Irak, Norvežani pa so na tesni tekmi premagali Senegal.
Kylian Mbappe je znova blestel. FOTO: Roberto Schmidt/AFP
Galerija
Kylian Mbappe je znova blestel. FOTO: Roberto Schmidt/AFP
T. E., STA
23. 6. 2026 | 07:32
23. 6. 2026 | 07:34
5:48
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Kljub skoraj dvourni prekinitvi zaradi nevihte je francoska nogometna reprezentanca vpisala še drugo zmago v skupini I svetovnega prvenstva v nogometu. V Philadelphii je tudi tokrat za slavje s 3:0 proti Iraku dva gola prispeval Kylian Mbappe. Dvakrat je bil med strelci tudi Erling Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu (3:2) v New Yorku. Francozi in Norvežani so se posledično iz skupine I v izločilnih bojih pridružili Argentini, Nemčiji, ZDA in Mehiki.

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Galski petelini so na prvi tekmi ugnali Senegal s 3:1, medtem ko je moral Irak še drugič priznati premoč tekmecu, potem ko je na prvi tekmi izgubil proti Norveški z 1:4. Obračun je bil slavnosten za prvega francoskega zvezdnika Mbappeja, ki je pri 27 letih vpisal svoj 100. nastop za izbrano vrsto, ta mejnik so pred njim v francoskem dresu dosegli le Hugo Lloris (145), Lilian Thuram (142), Olivier Giroud (137), Antoine Griezmann (137), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116), Zinedine Zidane (108), Patrick Vieira (107) in zdajšnji selektor Didier Deschamps (103).

Prav Mbappe, ki je dvakrat zadel že proti Senegalu, je prvi zatresel iraško mrežo. V 14. minuti je močno sprožil z roba kazenskega prostora za 1:0, za svoj 59. reprezentančni zadetek. Hkrati je bil to že njegov 15. gol na svetovnih prvenstvih, s čimer se je na tretjem mestu večne lestvice začasno izenačil z brazilskim Ronaldom.

Na drugega je zvezdnik Reala čakal več kot dve uri, saj so morali organizatorji dvoboj pred drugim polčasom prestaviti zaradi nevihte z udari strel. Na podlagi priporočil vremenske službe morajo tekme prestaviti ali prekiniti za vsaj pol ure, če strela udari v radiju 13 km od stadiona. Vsak nadaljnji udar strele ponovno sproži pravilo 30 minut.

Po prihodu na zelenico je Mbappe nadaljeval svoj strelski šov na letošnjem SP in se podpisal še pod 16. zadetek mundialih, s čimer je ujel še drugega najboljšega strelca v zgodovini, Nemca Miroslava Kloseja. Pred Mbappejem in Klosejem je tako le Argentinec Lionel Messi, ki je ponedeljkov obračun proti Avstriji končal z dvema zadetkoma in skupno 18 goli na SP.

Francozi so imeli ves čas terensko pobudo, Mbappe je bil nekajkrat blizu hat-tricka, tretji zadetek za Francoze pa je dosegel Ousmane Dembele po lepi podaji Michaela Olisa. »Psihično je bilo zelo zahtevno, saj smo morali ostati zbrani. Dve uri v garderobi ti vzameta veliko energije,« je po dvoboju dejal Mbappe. »Igrali smo karte, se šalili in pripravili, ko je bil čas za to. To je bila edinstvena situacija, tudi meni se je to zgodilo prvič, odkar sem v nogometu. Dvourni premor precej oteži delo nogometašem,« je dodal francoski selektor Didier Deschamps.

Blestel tudi Haaland

Tudi na drugi tekmi skupine I je blestel eden od glavnih zvezdnikov prvenstva. Haaland je z dvema goloma zdaj poravnan na drugem mestu lestvice strelcev letošnjega SP z Mbappejem, oba pa gledata v hrbet Messiju, ki je pri petih. Norvežani so imeli v prvem polčasu številne lepe priložnosti, zadeli pa so po napaki senegalske obrambe, ki je v 43. minuti kot na krožniku servirala zadetek Marcusu Pedersenu. Ta je v primerjavi s Haalandom, ki je pri 59 golih na 52 tekmah za izbrano vrsto, prav na SP dosegel svoj prvenec za vikinge.

Pedersen je na zelenico stopil v 13. minuti po poškodbi Juliana Ryersona. Drugi polčas se je začel udarno. Haaland je s svojim prvim zadetkom v 48. minuti sprožil strelski šov, ki ga je za znižanje na 1:2 pet minut kasneje nadaljeval Ismaila Sarr. Haaland je bil drugič natančen v 58. minuti, ko je končal lepo akcijo norveške reprezentance. Zvezdnik Manchester Cityja je postal šele šesti igralec v vsej zgodovini, ki je na svojih prvih dveh tekmah na SP v karieri dosegel vsaj po dva gola.

»Znova je bil občutek zelo poseben. Za nami je sijajna noč in res sem ponosen na ekipo,« je v odzivu za Fox Sports dejal Haaland. »Uživam tukaj in v dresu norveške reprezentance. Tako je vse od mojega debija in to se vidi na zelenici. Svetovno prvenstvo je kar v redu,« je še v svojem slogu dodal zvezdnik svetovnega nogometa.

Po vodstvu s 3:1 so Norvežani do konca dvoboja precej trpeli. Sarr je drugič na tekmi zadel v 93. minuti, že pred tem pa si je afriški predstavnik priigral kar nekaj priložnosti, a so vse ostale neizkoriščene. Senegal se bo z Irakom v skupini I v petek ob 21. uri pomeril za tretje mesto, ki bi še lahko vodilo v šestnajstino finala. Tja namreč napreduje najboljših osem od skupno 12 tretjeuvrščenih zasedb. Istočasno bo v petek še obračun Francije in Norveške za prvo mesto v skupini.

Večer prej je branilka naslova Argentina vpisala še drugo zmago. Messi in druščina so v Dallasu premagali Avstrijo z 2:0 in vodijo v skupini J.

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FrancijaNorveškaErling HaalandKylian MbappeLionel Messi

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