Francija spet njihova, trese se lahko tudi Evropa

Paris Saint-Germain (PSG) je tudi matematično potrdil tisto, kar je bilo že nekaj časa le vprašanje časa. Parižani so proti najbližjemu zasledovalcu Lensu zmagali z 2:0, kolo pred koncem pobegnili na nedosegljivih devet točk prednosti in osvojili peti zaporedni, skupno pa že 14. naslov francoskega prvaka. S tem so še utrdili status najuspešnejšega kluba v zgodovini francoskega prvenstva.

Kvarachelia odprl pot, Mbaye sklenil večer

Lens je v naelektrenem ozračju stadiona Bollaert-Delelis poskušal podaljšati boj za naslov, a PSG je zdržal hud pritisk in tekmeca kaznoval v ključnih trenutkih. V 29. minuti je Ousmane Dembele ukradel žogo Malangu Sarru in zaposlil Hvičo Kvarachelio, ki je zadel za vodstvo gostov. Domači so imeli dovolj priložnosti, da bi tekmo zapletli, najbližje temu so bili po strelu Adriena Thomassona z glavo, ko je Illia Zabarnyi žogo izbil z golove črte. Parižane je večkrat rešil tudi odlični vratar Matvej Safonov. V sodnikovem dodatku je nato najstnik Ibrahim Mbaye po protinapadu postavil končnih 2:0.

Luis Enrique je po tekmi poudaril, da je bil letošnji naslov najtežji v njegovih treh letih v Parizu. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Enrique: Najtežji naslov v teh treh letih

Trener Luis Enrique po tekmi ni govoril le o novem naslovu, temveč predvsem o načinu, kako ga je PSG osvojil. »Danes smo se več časa branili kot običajno. Toda če želiš osvajati lovorike, moraš znati prevladovati tako v napadu kot v obrambi. Ekipa je pokazala miselnost, ki jo potrebuje za zmage,« je dejal španski trener.

Ob tem ni skrival, da je bil ta naslov drugačen od prejšnjih. »To je najslajši in najtežji naslov. Najtežji v teh treh letih, odkar smo tukaj, brez dvoma. Tudi zato, ker je Lens opravil zelo dobro delo,« je dodal in spomnil, da je imel PSG letos precej manj udobno pot do francoskega vrha kot v nekaterih prejšnjih sezonah.

Za Parižane sezona še zdaleč ni končana. V nedeljo jih čaka mestni dvoboj s Paris FC, 30. maja pa v Budimpešti še veliki finale lige prvakov proti Arsenalu. Francija je znova njihova, zdaj pa PSG lovi še precej prestižnejši zaključek sezone.