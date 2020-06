Francija: Odpoved nogometne lige vladni strel v koleno

»Upam, da to ne bo vplivalo na našo konkurenčnost v Evropi«

Nemško nogometno prvenstvo ta čas žanje silno pozornost celotne svetovne nogometne družine, v njem pa igra tudi Kevin Kampl (levo). FOTO: AFP

Številnim v Franciji je iz dneva v dan močneje žal, ker so med prvimi v Evropi (in, kot se je izkazalo, med redkimi) dokončno odpovedali nadaljevanje nogometnega prvenstva.Med zadnjimi se je oglasil šef združenja nogometašev, ki je zatrdil, da so šle »zadeve tako daleč, da vlada ne more več storiti koraka nazaj in preklicati prepovedi igranja nogometa«.ki je tudi eden od članov vodstva prvoligaša St. Etienna, je prepričan, da je bila poteza oblasti klasičen strel v koleno.»Vselej sem zagovarjal preudarno in premišljeno sprejemanje odločitev, odpoved prvenstva v naglici gotovo ne sodi v to kategorijo. Gre za realne argumente, zahteven ekonomski položaj, v katerega bomo zašli, je zgolj eden od njih. Primorani smo bili prekiniti sezono, nismo imeli izbire. Verjemite mi, da nas ne navdušuje dejstvo, da smo neposredno. Kaj bo sledilo v prihodnje, še ne vem,« je prepričan Caïazzo.»Ob sprejeti odločitvi so mnogi pri nas očitno menili, da nam bodo z odpovedmi sledili tudi drugod po Evropi, a se to ni zgodilo. Francoski klubi so storili napako, v katero pa so bili seveda prisiljeni. Soočamo se sza francoski nogomet. Upam, da to ne bo premočno vplivalo na našo konkurenčnost v Evropi, toda vlada nas je zanesljivo ustrelila v koleno. Zašli smo v očiten hendikep v primerjavi z našimi sosedi,« je še dodal Caïazzo.»Odločitve ni možno spremeniti, četudi bi jo zdaj vlada hotela., številni. Kako bi lahko zdaj začeli igrati? Bodimo realni, tudi zadnja navodila premiera se niso nagibala v smeri, da bi lahko v kratkem začeli igrati nogomet,« je še razmišljal član uprave kluba, za katerega je še nedolgo nazaj igral tudi slovenski napadalec Robert Berić.