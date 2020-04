Francoski premier je pripravil hladno prho nogometašem

Pariz – Predednik francoske vlade Edouard Philippe je potrdil, da do septembra ne bo mogoče nadaljevati domačih profesionalnih lig, vključno z nogometno. Odločitev pojasnil ob postopnem načrtu za ukinitev ukrepov zaradi pandemije novega koronavirusa.



Kot je dejal, bodo v Franciji vsaj do septembra prepovedane prireditve z več kot 5000 navzočimi, rdeča luč pa do tedaj velja tudi za moštvene panoge in za športno dejavnost v dvoranah. To pomeni, da bo morala elitna nogometna liga, v kateri tekmujeta tudi Rene Krhin pri Nantesu in Luka Elsner, ki je trener pri Amiensu, predčasno končati sezono.

Velika finančna izguba za vse

Philippe je parlamentu dejal, da se sezona 2019/20 ne bo nadaljevala, čeprav v ligi upajo, da bi jo lahko izpeljali brez gledalcev. Francoska nogometna liga je prekinjena od 10. marca, na lestvici pa zanesljivo vodi Paris St. Germain, ki je bil na dobri poti proti novemu naslovu. Toda druge tekmovalne odločitve so za zdaj bolj ali manj nejasne.



Ocenjujejo pa, da bi odpoved nogometne sezone klube stala več kot 100 milijonov evrov zaradi televizijskih pravic, ob tem pa tudi manjši priliv od prodaje vstopnic in sponzorjev.