Francoski selektor je razkril karte, trikolori za naslov z atomskim napadom

Selektor Francije Didier Deschamps je razkril seznam triindvajsetih nogometašev za svetovno prvenstvo, med njimi pa ni zveznega igralca Reala Madrida Eduarda Camavinge. Triindvajsetletni nogometaš je po rezultatsko sušni klubski sezoni doživel nov hud udarec.

Deschamps se je pri sestavi reprezentance odločil za izrazito napadalno usmerjeno taktiko, saj je na seznam uvrstil kar devet napadalcev in le pet vezistov.

Žrtev poškodb in ostre konkurence

Francoski selektor je kmalu po objavi seznama, ki ga je nogometna zveza pospremila z inovativnim predstavitvenim videoposnetkom v slogu ameriških televizijskih serij iz devetdesetih let, pojasnil svojo odločitev glede Realovega zvezdnika.

»Za Eduardom je izjemno težka sezona, v kateri je igral malo, ob tem pa so ga pestile še poškodbe. Predvidevam, da je močno razočaran. Sprva sem moral sprejeti nekaj zelo zahtevnih odločitev tako med branilci kot med vezisti in napadalci,« je ozadje izbora osvetlil Deschamps.