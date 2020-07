FOTO:Francoz izpolnil nalogo, ki si jo je zastavil lanskega marca

Ljubljana

Karim Benzema ima za seboj odlično sezono in je še v igri za strelsko lovoriko. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Trener Barcelone Quique Setien je sredi sezone zamenjal Ernesta Valverdeja, toda izgubil šampionsko bitko, zaradi česar je vprašljiva tudi njegovo nadaljevanje pri Barceloni. FOTO: Lluis Gene/AFP



Barcelona brez Setiena v ligi prvakov?

Lionel Messi je od klubskega vodstva že zahteval korenite spremembe. FOTO: Albert Gea/Reuters

Vratar Thibaut Courtois je veljal za najzanesljivejšega stebra Realove obrambe. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

- »Naslednjo sezono bo naš prednostni cilj naslov španskega prvaka. Ne bom zatrdil, da bomo zagotovo prvaki, toda tekmovali bomo do konca,« je ob vrnitvi na trenerski stolček lanskega 12. marca v slačilnici nagovoril nogometašePoldrugo leto pozneje sloviti Francoz alžirskega rodu žanje čestitke in pohvale. Največje priznanje pa je vendarle ocena, da je 34. šampionska zvezdica v največji meri zasluga 49-letnega trenerja.»Pri Realu so vedno bolj kot trenerje slavili nogometaše. Toda to je njegov naslov. Marsikdo se čudi, ker je dejal, da ga ta zmaga osrečuje, toda trenerji vedo, da se tako dolga in zahtevna prvenstva ne osvaja zgolj zaradi sreče in VAR,« so med drugim zapisali pri največjem športnem dnevniku Marca in »špiknili« Katalonce, ki so Real ves čas obtoževali, da zmaguje tudi s sodniško podporo.Zidanova druga šampionska zvezdica na Realova klopi je zanj pomembnejša od naslova lige prvakov. Osvojil jo je brez, največjega zmagovalca, ki je kdajkoli igral pri Realu, tudi brez večji del sezone poškodovanega, najdražje okrepitve, z veterani v glavnih vlogah, z več resnosti v igri kot užitka, ...Zanimivo, Zidane osvaja lovorike na vsakih 19 tekem.Krizo Barcelone je poglobil še poraz na domačem igrišču proti Osasuni.»Veliki se mora spremeniti,« je že dal sporočilo klubskemu vodstvo, ki bi v nedeljskem zadnjem kolu lahko ostal celo brez strelske lovorike pichichi.zaostaja le dva gola (23:21). Argentinec od sezone 2008/09 ni zabil tako malo golov v španskem prvenstvu.Pri Barceloni vladajo alarmantne razmere. Dva tedna pred povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti Napoliju (8. avgusta, prva tekma se je razpletla z 1:1) je stanje duha na Camp Nou klavrno. Takšno, da je večinsko mnenje, da ta trenutek ni dovolj kakovostna za uvrstitev v četrtfinale.Prvenstveni poraz boli, po dveh zaporednih zmagoslavjih je Real prevzel prestol. Razmerje v naslovih je 34:26 za madridski klub, ki je bil v zadnjih desetih letih prvak le trikrat, šestkrat pa Barcelona. Le Atletico se je enkrat vrinil med velikana (2013/14) in tudi tedaj je bil, tako kot v tej sezoni, eden od največjih junakov vratar. V tej sezoni je Belgijec prekosilinAli bo Barcelono v ligi prvakov še vodil? Mož, ki je zamenjal, ni izpolnil pričakovanj, zato so ugibanja o tem, ali bo prvi plačal davek za izgubljeno šampionsko bitko in še pred tekmo z Napolijem, vse glasnejša.»Upam, ampak ne vem,« je takoj po porazu odgovoril na vprašanje o svoji prihodnosti Setien in sprejel odgovornost za vse, kar se dogaja na igrišču. Toda prepričan je, da bo imela Barcelona v ligi prvakov povsem drugačen obraz.