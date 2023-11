Francozi do zmage z rekordnimi 14 zadetki

Francoska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za EP 2024 brezhibna, ostajajo pri polnem točkovnem izkupičku in le enem prejetem zadetku, proti Gibraltarju pa so vknjižili še rekordno zmago v zgodovini francoske reprezentance s 14:0. To je hkrati tudi najvišja zmaga v kvalifikacijah za EP doslej. Že po četrt ure igre je bilo 3:0, nato je Gibraltar prejel še rdeči karton in galski petelini so se do konca tekme poigravali s tekmeci. Tri gole je dosegel Kylian Mbappe, zadel je tudi dragulj PSG-ja Warren Zaire-Emery, ki je s 17 leti postal najmlajši francoski strelec doslej. Po dvakrat sta zadela tudi Olivier Giroud in Kingsley Coman.

Srbi ob 15. uri potrjujejo euro

V Srbiji je vse pripravljeno za veliko slavje, njihova reprezentanca bo ob 15. uri v Leskovcu gostila Bolgarijo in potrebuje le še točko, da bi se uvrstila na EP v Nemčiji. Po poročanju srbskih medijev bo Zvečer bo v ospredju dvoboj Škotske in Norveške, Cristiano Ronaldo pa bo strelski izkupiček poizkusil še obogatiti proti Islandiji.

Spaletti: Potrebujem Italijane s karakterjem

Pred italijansko nogometno reprezentanco je odločilni dvoboj za preboj na evropsko prvenstvo 2024. Azurri so si z zmago s 5:2 proti Severni Makedoniji popravili izhodišče in na lestvici prehiteli Ukrajino, ki ima enako število točk.

Danes ob 20.45 jih čaka neposredni obračun z Ukrajinci za drugo mesto v skupini C (prvega je že osvojila Anglija) ki se bo odvijal v Leverkusnu v Nemčiji. Italija za napredovanje na euro potrebuje le remi, medtem ko za Ukrajino šteje le zmaga. Domačini na papirju obljubljajo odprt boj, medtem pa italijanski selektor Luciano Spaletti od svojih varovancev zahteva predvsem bojevit pristop: »Potrebujem Italijane, ki imajo močan karakter, ki se ne bodo ustrašili pomembnosti obračuna in ki imajo izkušnje z velikimi tekmami. Naša kvaliteta mora slej ko prej priti do izraza.«

Spaletti je dejal še, da enajsterice s petkove tekme proti Makedoncem ne bo kaj dosti spreminjal.