Francozi na svetovno prvenstvo, Ronaldo v slačilnico

Po prvih tekmah zadnjega cikla evropskih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki je znan še en evropski udeleženec. Uvrstitev na mundial so si zagotovili Francozi z zmago proti Ukrajincem s 4:0. Blizu SP so Norvežani, ki so premagali Estonijo s 4:1, a ima Italija po zmagi proti Moldaviji še nekaj možnosti.

Danes so igrali tekme v skupinah D, F, I in K. Norvežani so se popoldne dolgo mučili s čvrsto obrambno postavitvijo tekmecev, potem pa jo strli s po dvema zadetkoma Alexandra Soerlotha in Erlinga Haalanda v drugem polčasu. Nato so čakali na razplet večerne tekme Italija – Moldavija. Neodločen izid ali poraz Italije bi pomenil norveško uvrstitev na SP, prvo po letu 1998.

Dolgo je kazalo, da bodo Norvežani v tem boju na daljavo uspešni, saj se je Italija mučila z Moldavci. Strla jih je šele v 88. minuti, ko je zadel Gianluca Mancini, drugi gol je v sodnikovem dodatku prispeval Francesco Esposito. Tako Norveška kot Italija imata že zagotovljeno vsaj drugo mesto v skupini, o prvem pa bo zdaj odločal medsebojni dvoboj obeh ekip v zadnjem krogu. Tudi tu pa so v prednosti Norvežani, saj so prvo medsebojno tekmo dobili s 3:0.

V skupini F so Madžari v gosteh z 1:0 premagali Armenijo in se močno približali drugemu mestu. Prvega bi si lahko dokončno zagotovili Portugalci na večerni tekmi, če bi premagali Irsko. A se je zvezdniku Cristianu Ronaldu in soigralcem zalomilo. Ronaldo je celo predčasno končal dvoboj po rdečem kartonu v 61. minuti, a so Irci že pred tem z dvema goloma Troya Parrotta vodili z 2:0. Po tem razpletu ima zdaj Portugalska deset točk, Madžarska osem, Irska pa sedem.

V večerni tekmi skupine D so pot na SP že potrdili Francozi. Za to so potrebovali zmago proti Ukrajini, podobno kot Norvežani Estoncem pa so nasprotnikom nasuli več golov šele v drugem delu. Začel je Kylian Mbappe, ki je pozneje dosegel še en gol, nadaljevala pa Michael Olise in Hugo Etikite. Pred tekmo so se na stadionu Saint Denis z minuto molka spomnili na žrtve terorističnega napada v Parizu natančno pred desetimi leti. Islandija je v prvi tekmi te skupine premagala Azerbajdžan z 2:0 in še ohranila upanje na uvrstitev na SP oziroma na drugo mesto. Zdaj ima tako kot Ukrajina sedem točk.

Francozi so si z zmago nad Ukrajinci zagotovili vstopnico za svetovno prvenstvo. FOTO: Franck Fife/AFP

V skupini K je bilo glede prvega mesta vse jasno že pred današnjimi tekmami. Anglija je primat potrdila še s sedmo zmago, danes je premagala Srbijo z 2:0 in je z 21 točkami in razmerjem golov 20:0 na prvem mestu. Druga pa je dokončno Albanija, ki je danes tesno z 1:0 v gosteh premagala Andoro, s tem pa tretji Srbiji na lestvici ušla na neulovljive štiri točke naskoka (14-10).

Na SP 2026 bo prvič nastopilo 48 reprezentanc. Doslej so si mesto ob treh gostiteljicah ZDA, Mehiki in Kanadi zagotovili še Anglija in Francija iz Evrope, Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Katar, Savdska Arabija, Južna Koreja in Uzbekistan iz Azije, Alžirija, Zelenortski otoki, Egipt, Gana, Slonokoščena obala, Maroko, Senegal Južna Afrika in Tunizija iz Afrike, Nova Zelandija iz Oceanije ter Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj in Urugvaj iz Južne Amerike.