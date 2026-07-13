Francozi poudarjajo, da se ne bojijo evropskih prvakov

Jutri je na sporedu prvi polfinale letošnjega svetovnega prvenstva, na katerem se bosta pomerili Francija in Španija. Obe reprezentanci sta pred začetkom mundiala spadali v ožji krog favoritov za končno zmago, a za naslov se bo lahko udarila le zmagovalka.

Aktualni evropski prvaki so po dveh zmagah in remiju v skupinskem delu tekmovanja izločili še Avstrijo, Portugalsko in Belgijo, ki jim je v četrtfinalu zabila sploh prvi gol na turnirju. Odličen vtis so pustili tudi Francozi, ki v izločilnih bojih še niso prejel zadetka, nazadnje pa so izločili močne Maročane.

Francoski branilec Ibrahima Konate, ki se je nedavno pridružil španskemu velikanu Realu iz Madrida, tako poudarja, da se les blues ne bojijo nasprotnikov. »Nikogar se ne smemo bati,« je povedal na novinarski konferenci. »Sedaj se bomo pripravili, kolikor ⁠bo mogoče, in upamo, da bo končni izid v našo korist.« S soigralcem se strinja tudi Maxence Lacroix. »Ne bi rekel, da gre za 'strah', vendar se zavedamo njihove kakovosti,« je pojasnil.

Eno prvih imen španske reprezentance bo krilni napadalec Lamine Yamal, ki navdušuje s svojimi predstavami. Konate pa je odločen, da se Francozi ne bodo pripravili zgolj na zvezdnika Barcelone. »Če sem povsem iskren, se ne osredotočamo posebej na branjenje Lamina Yamala. Španija je izjemna reprezentanca z mnogimi vrhunskimi posameznimi igralci. A cilj ni, da se osredotočimo le na enega igralca, saj ti lahko celotna ekipa povzroči težave. Ne gre le za Lamina, gre za celotno Španijo,« je pojasnil branilec.

Reprezentanci sta se nazadnje pomerili v polfinalu Uefine lige narodov junija lani, ko je la roja slavila na spektakularni tekmi, ki jo je dobila s 5:4. Tudi srečanje v polfinalu evropskega prvenstva leta 2024 je šlo v korist Španije, takrat je bil rezultat 2:1, Španci pa so v finalu premagali Angleže.