  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Francozi poudarjajo, da se ne bojijo evropskih prvakov

Pred jutrišnjim polfinalom s Španijo francoski nogometaši izpostavljajo, da se ne bojijo nobene reprezentance. Zadnji dve srečanji v korist Špancev.
Dvoboj se bo začel jutri ob 21. uri. FOTO: Leonardo Benassatto/Reuters
Galerija
Dvoboj se bo začel jutri ob 21. uri. FOTO: Leonardo Benassatto/Reuters
T. E.
13. 7. 2026 | 08:41
13. 7. 2026 | 08:56
2:35
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Jutri je na sporedu prvi polfinale letošnjega svetovnega prvenstva, na katerem se bosta pomerili Francija in Španija. Obe reprezentanci sta pred začetkom mundiala spadali v ožji krog favoritov za končno zmago, a za naslov se bo lahko udarila le zmagovalka. 

image_alt
Takšnega polfinala mundiala kot letos še ni bilo

Aktualni evropski prvaki so po dveh zmagah in remiju v skupinskem delu tekmovanja izločili še Avstrijo, Portugalsko in Belgijo, ki jim je v četrtfinalu zabila sploh prvi gol na turnirju. Odličen vtis so pustili tudi Francozi, ki v izločilnih bojih še niso prejel zadetka, nazadnje pa so izločili močne Maročane. 

Francoski branilec Ibrahima Konate, ki se je nedavno pridružil španskemu velikanu Realu iz Madrida, tako poudarja, da se les blues ne bojijo nasprotnikov. »Nikogar se ne smemo bati,« je povedal na novinarski konferenci. »Sedaj se bomo pripravili, kolikor ⁠bo mogoče, in upamo, da bo končni izid v našo korist.« S soigralcem se strinja tudi Maxence Lacroix. »Ne bi rekel, da gre za 'strah', vendar se zavedamo njihove kakovosti,« je pojasnil. 

Eno prvih imen španske reprezentance bo krilni napadalec Lamine Yamal, ki navdušuje s svojimi predstavami. Konate pa je odločen, da se Francozi ne bodo pripravili zgolj na zvezdnika Barcelone. »Če sem povsem iskren, se ne osredotočamo posebej na branjenje Lamina Yamala. Španija je izjemna reprezentanca z mnogimi vrhunskimi posameznimi igralci. A cilj ni, da se osredotočimo le na enega igralca, saj ti lahko celotna ekipa povzroči težave. Ne gre le za Lamina, gre za celotno Španijo,« je pojasnil branilec.

Reprezentanci sta se nazadnje pomerili v polfinalu Uefine lige narodov junija lani, ko je la roja slavila na spektakularni tekmi, ki jo je dobila s 5:4. Tudi srečanje v polfinalu evropskega prvenstva leta 2024 je šlo v korist Španije, takrat je bil rezultat 2:1, Španci pa so v finalu premagali Angleže. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP 2026

Fifa razmišlja o širitvi, Čeferin ideji nasprotuje

Leta 2025 je Južnoameriška nogometna zveza vložila predlog, da bi na SP 2030 nastopilo 64 reprezentanc. Fifa bo idejo razširitve preučila po koncu SP.
13. 7. 2026 | 07:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Kasparov in Ibrahimović zbodla Fifo in Angleža

Po četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva med Anglijo in Norveško se še naprej govori o nenavadnem trenutku, ki se je zgodil pred izenačujočim golom Angležev.
13. 7. 2026 | 05:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Zlatko Zahović izzval prvake, Olimpija ima dober občutek

V petek začetek 36. sezone slovenskega nogometnega prvenstva. Oči navijačev uprte v Zlatka Zahovića in Maribor
Gorazd Nejedly 13. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Primož Roglič išče novo ekipo, Bahrain ima premalo denarja

Uradno je, da bo Primož Roglič zapustil Red Bull Boro Hansgrohe. V kateri ekipi bo spisal zadnje poglavje svoje kariere?
Matic Rupnik 13. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačar: Če bi odločal jaz, poleti sploh ne bi dirkali

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je po deveti etapi dirke po Franciji odprl eno osrednjih tem letošnjega Toura.
12. 7. 2026 | 19:35
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
9. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kriptosredstva

Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

ŠpanijaLamine Yamalfrancoska nogometna reprezentancaŠpanska nogometna reprezentancaSP 2026SP v nogometu

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Španija

Nekdanji premier obtožen rasizma

Samo še štiri ekipe so ostale v igri za naslov svetovnega prvaka in nogometna vročica je na vrhuncu.
Agata Rakovec Kurent 13. 7. 2026 | 09:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Barcelona

Sekulić odhaja na klop katalonskega velikana

Aleksander Sekulić, selektor slovenske košarkarske reprezentance, bo zasedel položaj glavnega trenerja pri Barceloni.
13. 7. 2026 | 09:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Ukrepi

Južna Afrika deportirala več kot 53.000 tujcev zaradi pritiska protestnikov

Pred petimi tedni so oblasti začele izvajati tako imenovani program upravljanja migracij.
13. 7. 2026 | 09:24
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kdo je Paul Seixas

Vse, kar morate vedeti o velikem francoskem upu

V vrhunskem kolesarstvu se v zadnjem desetletju dogajajo največje spremembe v zgodovini tega športa.
Miroslav Cvjetičanin 13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kolumna

Dr. Vesna V. Godina: Kdo ima v resnici oprane možgane

Državne proslave razkrivajo, kako oblast preoblikuje zgodovino. A ameriški 4. julij pokaže še nekaj: kako globoko lahko ideologija poseže v zasebnost.
13. 7. 2026 | 09:10
Preberite več
Novice  |  Svet
Ukrepi

Južna Afrika deportirala več kot 53.000 tujcev zaradi pritiska protestnikov

Pred petimi tedni so oblasti začele izvajati tako imenovani program upravljanja migracij.
13. 7. 2026 | 09:24
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kdo je Paul Seixas

Vse, kar morate vedeti o velikem francoskem upu

V vrhunskem kolesarstvu se v zadnjem desetletju dogajajo največje spremembe v zgodovini tega športa.
Miroslav Cvjetičanin 13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kolumna

Dr. Vesna V. Godina: Kdo ima v resnici oprane možgane

Državne proslave razkrivajo, kako oblast preoblikuje zgodovino. A ameriški 4. julij pokaže še nekaj: kako globoko lahko ideologija poseže v zasebnost.
13. 7. 2026 | 09:10
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:43
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo