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Nogomet

Francozi pred derbijem z Norveško ostali brez selektorja

Francoski selektor je pred tekmo za vrh skupine doživel hud osebni udarec.
Žalostna novica je tik pred odločilnim obračunom pretresla francoski tabor. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters
Galerija
Žalostna novica je tik pred odločilnim obračunom pretresla francoski tabor. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters
Blaž Potočnik
24. 6. 2026 | 10:34
1:39
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Francoski nogometni tabor je pred zadnjo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva pretresla žalostna novica. Selektor Didier Deschamps bo zaradi smrti matere zapustil reprezentančno bazo in ne bo vodil petkovega dvoboja z Norveško, na katerem se bosta reprezentanci pomerili za prvo mesto v skupini I.

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Francoska nogometna zveza je sporočila, da se bo Deschamps vrnil v domovino, kjer se bo udeležil pogreba. Zato ne bo vodil priprav na tekmo niti sedel na klopi v Foxboroughu.

Stephan bo vodil Francoze

Njegovo mesto bo začasno prevzel dolgoletni pomočnik Guy Stephan, ki bo vodil treninge in francosko reprezentanco na tekmi proti Norveški.

Francozi so si po zmagah nad Senegalom s 3:1 in Irakom s 3:0 že zagotovili nastop v izločilnih bojih. Toda obračun z Norveško ostaja pomemben, saj bo odločal o prvem mestu v skupini in s tem tudi o nadaljnji poti na prvenstvu.

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Za Deschampsa je to še posebej težak trenutek v njegovem zadnjem velikem tekmovanju na čelu Francije. Dolgoletni selektor, ki je Francoze leta 2018 popeljal do naslova svetovnih prvakov, bo po koncu mundiala sklenil eno najuspešnejših selektorskih obdobij v zgodovini francoskega nogometa.

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