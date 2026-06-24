Francozi pred derbijem z Norveško ostali brez selektorja

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Francoski nogometni tabor je pred zadnjo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva pretresla žalostna novica. Selektor Didier Deschamps bo zaradi smrti matere zapustil reprezentančno bazo in ne bo vodil petkovega dvoboja z Norveško, na katerem se bosta reprezentanci pomerili za prvo mesto v skupini I.
Francoska nogometna zveza je sporočila, da se bo Deschamps vrnil v domovino, kjer se bo udeležil pogreba. Zato ne bo vodil priprav na tekmo niti sedel na klopi v Foxboroughu.
Njegovo mesto bo začasno prevzel dolgoletni pomočnik Guy Stephan, ki bo vodil treninge in francosko reprezentanco na tekmi proti Norveški.
Francozi so si po zmagah nad Senegalom s 3:1 in Irakom s 3:0 že zagotovili nastop v izločilnih bojih. Toda obračun z Norveško ostaja pomemben, saj bo odločal o prvem mestu v skupini in s tem tudi o nadaljnji poti na prvenstvu.
Za Deschampsa je to še posebej težak trenutek v njegovem zadnjem velikem tekmovanju na čelu Francije. Dolgoletni selektor, ki je Francoze leta 2018 popeljal do naslova svetovnih prvakov, bo po koncu mundiala sklenil eno najuspešnejših selektorskih obdobij v zgodovini francoskega nogometa.
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