Francozi začenjajo 23. avgusta

Ljubljana - Vodstvo francoske nogometne lige (LFP) je določilo 23. avgust kot okvirni datum začetka prihodnje prvoligaške sezone.



Francozi sicer še čakajo na to, kaj se bo zgodilo na sestanku Evropske nogometne zveze (Uefa) 17. junija glede novih igralnih datumov za evropska tekmovanja.



Toda pri LFP so pojasnili, da so po pogovorih z nosilci televizijskih pravic prišli do sklepa, da je 23. avgust možen datum začetka nove sezone.



Francoska prva liga (ligue1) je bila prva od večjih evropskih lig, ki je predčasno končala sezono zaradi novega koronavirusa.



Prvak je postal PSG. Iz lige pa je izpadel Amiens, ki ga vodi slovenski trener Luka Elsner.