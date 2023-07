Francozom ne gre vse od nog, zakaj bi šlo Slovencem

V nadaljevanju preberite:

Francosko nogometno prvenstvo, Ligue1, je izpadlo iz elitne peterice največjih nogometni lig na svetu. Najbrž le za sezono, toda vseeno dovolj, da se velja vprašasti, ali je res tako nekakovostno, da je po koeficentu točk petletnega obdobja zaostalo za belgijskim in nizozemskim prvenstvom. Slovenski klubski nogomet ima druge težave v primerjavi s francoskim, enaka pa sta si v tem, da je njuno osnovno poslanstvo vzgoja igralcev za prodajo. V torek se začenja nova evropska klubska sezona, v kateri bodo Olimpija v kvalifikacijah za ligo prvakov, Maribor in Domžale pa v kvalifikacijah za konferenčno ligo igrali za slavo in denar. Celje bo šlo v evropsko bitko za KL dva tedna pozneje. Vsaj nekaj tednov se bodo nogometni navijači tresli in se spraševali, kam sodi slovenski klubski nogomet.