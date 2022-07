Francozu boleča dobrodošlica na Nizozemskem, napadle so ga ose

Po poročanju športnega dnevnika L'Eqiupe je Alexandre Lacazette napad os doživel v gozdu blizu hotela, v katerem so nastanjeni nogometaši Lyona. Zaenkrat še ni jasno, če bo zaradi bojda vsaj ducata pikov nekdanji član londonskega Arsenala, ki se je poleti brez odškodnine vrnil v svoj domači klub, lahko nastopil že ta konec tedna, ko Lyončane čaka tudi dvoboj z Willemom II.

Enaintridesetletni občasni reprezentant je za Lyon med letoma 2010 in 2017 na 275 tekmah dosegel 129 golov, strokovnjaki sicer pri napadu os svetujejo čim manj premikanja in dihanja, saj naj bi tako čebele kot ose privlačila človeška sapa. Zaenkrat ni znano, če so klubski zdravniki Lacazettu pri blaženju bolečih pikov morda pomagali tudi s starim receptom, pasto iz soli in vode, medtem ko naj bi pomagalo tudi pivo.

»Tudi brez evropskih nastopov je pred nami pomemben projekt. Težko je bilo slediti minuli sezoni Lyona z razdalje, saj nisem mogel pomagati. Upam, da je tega obdobja zdaj konec in da bomo vsi skupaj spremljali izvrsten Lyon. Predvsem je pomembno, da se ekipa vrne v evropska tekmovanja,« si je ob povratku v domovino zaželel Lacazette, ki ima v zadnjih urah sicer povsem drugačne skrbi.