  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Frank Lampard Coventry po četrt stoletja popeljal med angleško elito

Po remiju z Blackburnom si je Coventry uradno zagotovil zmago v angleški drugi ligi ter napredovanje med elito. Tam niso igrali kar dolgih 25 let.
Veliko veselje nogometašev Coventryja, ki so letos igrali odlično. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
M. Ru.
18. 4. 2026 | 07:28
18. 4. 2026 | 07:47
2:33
A+A-

Coventry City je včeraj z remijem z 1:1 proti Blackburnu tudi uratno potrdil zmago v drugi angleški ligi ter vrnitev med elito. Tja se klub vrača po kar 25 letih, v katerih so njihovi navijači doživeli veliko razočaranj. Še novembra leta 2024, ko se je na klop usedel nekdanji izjemni nogometaš Frank Lampard, so bili na robu izpada v tretjo ligo, v kateri so zaradi denarnih težav in stečaja pristali že nekaj let poprej. 

Žana Vipotnika si želi cela Evropa, snubi ga tudi Mourinho

A več taktične discipline, napadalnega pristopa in predvsem pametnega kadrovanja se je poplačalo. Coventry je že lani postal ena izmed najboljših ekip v ligi, letos pa so z igralci, kot so Haji Wright, Brandon Thomas-Asante in Matt Grimes (sicer dolgoletni kapetan Swanseaja) še dodatno napredovali. 

Navijači so se razveselili napredovanja med elito. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Ne vrti pa se vse okrog igralcev, po letih finančnih težav in sporov glede štadiona, je klub nad njim končno pridobil popolno lastništvo, kar je seveda omogočilo dodatno načrtovanje in razvoj. Na včerajšnji tekmi proti Blackburnu je bil za slavje dovolj že remi, ki so ga tudi dosegli in se tako razveselili zgodovinske uvrstitve v premier ligo. Tam jih čakajo precej težji tekmeci, zato že iščejo nove igralce, ki bi jim lahko pomagali v boju za obstanek. Med njimi se omenja tudi slovenski napadalec Žan Vipotnik, a za ugibanja bo čas po koncu sezone. 

Frank Lampard se na klopi Chelseaja ni najbolje znašel, pri manjšem klubu pa je končno pokazal, da tudi on spada med najboljše trenerje. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Coventry ima na prvem mestu 86 točk, drugi Ipswich Town, ki je prav tako na pragu napredovanja, pa jih ima 75. Štiri ekipe se bodo v izločilnih bojih pomerile za še tretje mesto, ki vodi med elito – najverjetneje bodo to Millwall, Southampton, Middlesbrough in Hull City. Bristol City Tomija Horvata je z 58 točkami na 10. mestu, točko manj ima na 14. Swansea Žana Vipotnika. Videti je, da bo Nik Prelec z Oxford Cityjem izpadel v tretjo ligo, enako pa velja tudi za Leicester, prvake premier lige iz sezone 2026/27. 

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo