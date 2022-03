Frankfurt in Lyon z eno nogo v četrtfinalu, Iličić obiskal soigralce

Nogometaši klubov Eintracht Frankfurt in Lyon so si na prvih tekmah osmine finala evropske lige z zmagama v gosteh priigrali precejšnjo prednost pred povratnima dvobojema. Nemci so z 2:1 premagali Betis Sevillo, Francozi pa so z 1:0 ugnali Porto.

V Sevilli so vsi trije goli padli že v prvem polčasu, za Frankfurt sta bila natančna Filip Kostić in Daiči Kamada, za Špance pa je v polno zadel Nabil Fekir. Domači vratar Claudio Bravo je ob tem ustavil še nekaj nevarnih strelov Nemcev, v drugem polčasu je ubranil tudi enajstmetrovko Rafaelu Borreju.

Lyon je edini gol dosegel v 59. minuti, ko je po podaji Mousse Dembeleja zadel Lucas Paqueta. Gostitelji so se v sodniškem dodatku na kratko veselili izenačenja, a so sodniki po pregledu posnetka v drugem polčasu razveljavili zadetek zaradi prepovednega položaja. Ob tem so po sodniški odločitvi ostali tudi že brez dosojene enajstmetrovke.

Preostale tekme bodo jutri. Sevilla bo gostila West Ham, Barcelona se bo pomerila z Galatasarayem, Rangers s Crveno zvezdo, Braga z Monacom in Atalanta, ki jo je danes na treningu obiskal tudi Josip Iličić (slovenski reprezentant zaradi osebnih težav že nekaj časa ne igra za zasedbo iz Bergama), z Bayerjem iz Leverkusna.

Leipzig Kevina Kampla pa je že v četrtfinalu, saj je Evropska nogometna zveza (UEFA) zaradi ruske invazije na Ukrajino izločila moskovski Spartak.