Fulhamu dvoboj za 190 milijonov evrov

London – Nogometaši Brentforda in Fulhama so v sezoni 2019/20 osvojili šele tretje in četrto mesto med angleškimi drugokategorniki, toda vložek v njunem sinočnjem dvoboju na praznem Wembleyju je bil ogromen. Zmagovalec se ni le kot zadnji prebil v elitno premier league, temveč si je tudi zagotovil dobrih 190 milijonov evrov prihodkov v naslednjih treh sezonah.



Velikega uspeha so se slednjič veselili igralci Fulhama, vendar šele podaljških. V rednem delu se je dvoboj končal z 0:0, nato pa je na sceno stopil Joe Bryan z dvema goloma v 105. in 117. minuti. Leta 1879 ustanovljeni Fulham je bil sicer bolj ali manj reden član premier league, leta 2018 se je vanjo vrnil po štirih letih, a takoj spet izpadel.



Iz championshipa sta se med otoško smetano neposredno uvrstila Leeds United in West Bromwich Albion.