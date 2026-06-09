Furija kot v Južni Afriki, za naslov na Barcelonin pogon

Španska nogometna reprezentanca je v zadnji pripravljalni tekmi pred njenim uvodnim dejanjem na svetovnem prvenstvu v nogometu v skupini H (15. t. m.) v Atlanti proti Zelenortskim otokom tekmecem poslala simbolično sporočilo. V Pueblu je na nadmorski višini 2135 m s pol moči premagala Peru (3:1) in napovedala, da bo z višav napadla svetovni vrh. Na mundial Španci, drugi z lestvice Svetovne nogometne zveze (FIFA), prihajajo kot favoriti št. 1.

»Furija« lahko ponovi dosežek iz Južne Afrike in združi naslova v največjih tekmovanjih: leta 2008 so bili Španci evropski prvaki in tudi na letošnje SP prihajajo kot najboljši na stari celini. V španskem besednjaku oziroma po napovedih selektorja in ustvarjalca Luisa de la Fuenteja ni pravzaprav nobenega dvoma o tem. Morajo biti najboljši na svetu, pa čeprav bodo na 23. SP (svojem 16.) igrali brez enega samega nogometaša iz največjega kluba na svetu – madridskega Reala. Zato pa jih imajo osem iz Barcelone, ki podobno kot pred 16 leti tvorijo udarno moč reprezentance