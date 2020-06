FOTO:Fútbol je nazaj, za začetek mestni derbi

Madrid

Rumeni karton za objemanje

Barcelona in Real Madrid bosta bila trdo bitko za naslov. FOTO: AFP

Sevilla in Betis bosta odprla zadnji del sezone. FOTO: AFP

Iz zvočnikov ploskanje

Jan Oblak je eden najboljših vratarjev na svetu. FOTO: Reuters

- Španska nogometna liga se vrača v pospešenem ritmu. V naslednjih 35 dneh bodo ekipe odigrale 110 tekem oziroma preostalih enajst kol. Danes je v Andaluziji mestni derbi med Sevillo in Betisom, osrednja pozornost pa bo v soboto namenjena nastopu vodilne Barcelone na Mallorci in v nedeljo obračunu drugouvrščenega Real Madrida in Eibarja.Atletico Madrid našega, ki se bo do 19. julija, ko je na sporedu zadnji krog, boril za uvrstitev med prve štiri ekipe in nastop v ligi prvakov v naslednji sezoni, bo prvo tekmo po skoraj trimesečnem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa odigral v nedeljo na vročem terenu Athletica v Bilbau.Moštva bodo morala spoštovati nove protokole oziroma pravila, ki jih narekujejo ukrepi za zajezitev širitve okužb. Tako si bodo morali igralci obvezno med polčasoma preobleči drese, prepovedano je rokovanje pred tekmo, sodniki v Španiji pa so sklenili, da ne bodo z rumenimi kartoni kaznovali igralcev za pljuvanje po igrišču in objemanje po zadetkih.Gostujoča ekipa bo prišla na štadion v dveh ali več avtobusih, saj mora biti razmak med igralci znotraj istega vozila vsaj dve vrsti sedežev. Podobno velja tudi za letalo, ki bo moralo biti prej razkuženo. Za domače igralce je priporočeno, da se pripeljejo z lastnim prevoznim sredstvom.Štadioni bodo razdeljeni na tri cone. Zelena bo obsegala slačilnice, sobe in hodnike oziroma tunele na igrišče. Modra bo označevala preostanek štadiona, se pravi del tribune za direktorje ter pozicije za snemalce. Rdeča cona pomeni okolica štadiona, kjer se zadržujejo varnostniki, policija ter televizijske enote. Skupno je lahko na štadionu največ 241 ljudi; 102 osebi v zeleni coni, 107 v modri in 32 v rdeči.Na štadionu bo še pet sodnikov, štirje pobiralci žog, dva šefa varnosti, dva delavca za igrišče ter šest predstavnikov Rdečega križa. La liga bo dovolila prisotnost ob igrišču 14 fotografom, šestim pišočim novinarjem, petim radijskim delavcem in štirim predstavnikom televizij prek pravic prenosov.Gledalcev seveda ne bo, vodstvo lige po tihem računa, da bi se ti v omejene številu lahko vrnili ob koncu tekmovanja. Na štadionih bo točno po minuti in 20 sekundah iz zvočnikov 30 sekund odmevalo ploskanje kot zahvala zdravniškim delavcem.V primeru, da bi zdravniški testi za novi koronavirus, ki se bodo izvajali redno, pokazal pozitiven rezultat pri igralcu ali osebju ekipe, bo ta nemudoma izoliran, s posebno analizo, imenovano Mediacoach, pa bodo odgovorni pregledali, s katerimi igralci je bila tista oseba v stiku več kot pet minut in bo morala na testiranje.Na lestvici ima Barcelona dve točki prednosti pred Real Madridom. Tretja Sevilla je 11 točk zadaj. Atletico je šesti, a za Sevillo zaostaja le dve točki. Med strelci prednjačiz 19 goli. Drugi jes 14.