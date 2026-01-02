Gabon ostal brez reprezentance in glavnega zvezdnika

Trije porazi in zadnje mesto v skupini F Afriškega pokala narodov so gabonsko reprezentanco pripeljali celo do suspenza. Gabonski minister za šport Simplice-Desire Mamboula je po izpadu »panterjev« iz celinskega tekmovanja sporočil, da je vlada sprejela več sankcij za reprezentanco.

»Zaradi sramotnega nastopa panterjev na Afriškem pokalu narodov se je vlada odločila, da razpusti trenerski štab, do nadaljnjega začasno suspendira reprezentanco ter izključi igralca Bruna ‍Ecueleja Mango in Pierra-Emericka Aubameyanga,« je naznanil minister.

Na vladno odločitev se je odzval tudi nekdanji napadalec Barcelone, Chelseaja in Arsenala. »Mislim, da so težave ekipe veliko globlje kot pri meni,« je na družbenem omrežju x zapisal Aubameyang. Šestintridesetletni napadalec zaradi poškodbe ni igral na zadnji tekmi skupinskega dela proti Slonokoščeni obali, na kateri je Gabon zapravil prednost dveh zadetkov in izgubil s 3:2, ter je odpotoval nazaj h klubu v Marseille na oskrbo poškodbe.