Gajser sprejel novo službo

Triglav je izpadel v dvoboju proti Gorici. FOTO: Jure Eržen/Delo

Začetek priprav danes

- Iz kranjskega nogometnega kluba so sporočili, da jih bo v novi sezoni, ki jo bo NK Triglav preživel v 2. SNL, vodil, doslej pomočnikpri Muri, s katero je osvojil pokal Slovenije.Triglav je v kvalifikacijah za popolnitev Prve lige Telekom Slovenije izgubil proti Gorici, potem ko je v prejšnji sezoni osvojil predzadnje mesto v 1. SNL. Zlasti boleč je bil domači poraz z 0:5 Starejši od bratov, 50-letni Damjan Gajser (mlajšije pomočnik trenerja v NK Maribor), je lastnik trenerske licence UEFA Pro in bo v prihodnost popeljal člansko ekipo bordo-belih. S klubom je podpisal dveletno pogodbo, v strokovnem štabu pa ostajata tudi(ta je ekipo vodil nazadnje), ki bo Gajserjev pomočnik, in trener vratarjev»Vsako obdobje, dobro ali slabo, se enkrat konča. Za menoj je lepa izkušnja pri Muri, zdaj pa je čas, da stopim na samostojno trenersko pot. Ponosen in počaščen sem, da me je Triglav izbral za glavnega trenerja in mi s tem dal priložnost, da pokažem svoje znanje. Cilj je ekspresna vrnitev med prvoligaše, to je bilo obojestransko izhodišče ob pogovorih z vodstvom kluba in v tej smeri bo potekala tudi selekcija igralskega kadra,« je dejal Gajser.Nekdanji nogometaš je med drugim igral za Muro, Maribor in Olimpijo, bil pa je tudi slovenski reprezentant. Med slovensko klubsko elito je zbral več kot 200 nastopov. Triglavci se bodo na delo znova podali že danes, ko bo Gajser prvič zbral ekipo.