Galski bavbav za pohod na vrh – berber

Razburjamo se, ker nam nekdo žogo nabija po vratih stanovanja? To trka nogomet, odprimo duri, spustite ga notri, le še štirinajst dni je do svetovnega prvenstva v Katarju! Znanstveno-fantastično gledano nas čaka lepa prihodnost, kaj pa se je dogodilo v preteklosti, denimo leta 1998? Takrat je bilo svetovno prvenstvo v nogometu v Franciji, gostitelji pa so se prvič okronali za najboljše na zemeljski obli.