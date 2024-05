Galski petelini na paši ob tulipanih

V nadaljevanju preberite:

V skupini D je med izbranimi vrstami Francije, Nizozemske, Avstrije in Poljske jasno, da so favoriti svetovni podprvaki galski petelini. Zaradi svoje kakovosti naj bi zasedli eno od dveh mest, ki neposredno vodita v osmino finala, po igralski moči naj bi se jim pridružili tulipani. A skupina vsekakor ni primerna za kakršenkoli »sprehod«. Nov mladi nogometni rod Nizozemske je posejana dobrina, ki bi jo zdaj lahko »požel« selektor Ronald Koeman. Avstrijci pod vodstvom profesorskega stratega Ralfa Rangnicka so v kvalifikacijah namučili Belgijo, trda nemška roka je videti ravno pravšnja za po poreklu pisano avstrijsko nogometno nrav. Ne le, da so Francozi favoriti skupine, so tudi favoriti celotnega turnirja za starocelinsko krono. Ne le prva enajsterica, močan občutek in prepričanje vladata, da bi tudi z drugo postavo prišli daleč. Tu pa je tudi stari lisjak, selektor Didier Deschamps, ki je galske peteline popeljal že v dva mundialska finala in v sklepno tekmo evropskega prvenstva leta 2016.