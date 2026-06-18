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Nogomet

Gana v izdihljajih tekme do zmage, Cannavaro razočaran

Z zmago Gane proti Panami in Kolumbije proti Uzbekistanu so vse reprezentance na svetovnem prvenstvu odigrale po eno tekmo.
Gana je zmagoviti gol zadela v sodnikovem dodatku. FOTO: Robert Cianflone/Getty Images Via AFP
Galerija
Gana je zmagoviti gol zadela v sodnikovem dodatku. FOTO: Robert Cianflone/Getty Images Via AFP
T. E., STA
18. 6. 2026 | 07:26
18. 6. 2026 | 07:34
3:49
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Ganska nogometna reprezentanca je na svoji uvodni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki v Torontu v sami končnici strla odpor Paname in zmagala z 1:0, Kolumbija pa je bila v Ciudad de Mexicu boljša od Uzbekistana s 3:1.

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V Torontu je kazalo na neodločen izid, v izdihljajih tekme pa je Caleb Yirenki v peti minuti sodnikovega dodatka dosegel zmagoviti gol za Gano. Po bliskovitem protinapadu je Brandon Thomas-Asante preigral Joseja Cordobo in podal pred vrata, kjer je komaj 20-letni Yirenki žogo poslal v prazno mrežo.

»Na uvodnem dvoboju smo trpeli, a smo se borili kot pravi bojevniki. Vedeli smo, da bodo Panamci želeli nadzorovati igro. Prepustili smo jim pobudo, kar je bilo v naši strategiji, v prelomnih trenutkih dvoboja pa smo izkoristili našo priložnost. Zadeli smo ob pravem trenutku, tudi to je način, kako priti do zmage,« je za televizijsko hišo ITV dejal v Mozambiku rojeni 73-letni portugalski strokovnjak na klopi Gane Carlos Queiroz, sicer selektor številnih reprezentanc, kot so Portugalska, Združeni arabski emirati, Južna Afrika, Iran, Kolumbija, Egipt, Iran, Katar in Oman.

Afriška država se je na vrhu skupine L po številu točk izenačila z Anglijo, ki je v sredo zvečer v Dallasu ugnala Hrvaško s 4:2. Za Angleže je dva gola dosegel Harry Kane, po enega Jude Bellingham in Marcus Rashford, za Hrvate pa sta zadela Martin Baturina in Petar Musa.

V mehiški prestolnici so Kolumbijci po hudem boju premagali novince na svetovnih prvenstvih iz Uzbekistana s 3:1. Za južnoameriško izbrano vrsto je v končnici prvega polčasa najprej zadel Daniel Munoz. V 60. minuti je za izbrance italijanskega strokovnjaka na uzbekistanski klopi Fabia Cannavara izenačil Abosbek Fajzulajev, pet minut kasneje pa je Kolumbijce v vodstvo znova popeljal njihov zvezdnik Luis Diaz. V deveti minuti sodnikovega podaljška je piko na i in končni izid na dvoboju postavil Jaminton Campaz.

Luis Diaz je blestel za Kolumbijo. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters
Luis Diaz je blestel za Kolumbijo. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters

»Odigrali smo odlično tekmo, na tej ravni tekmovanja pa je vsaka napaka lahko usodna. Kljub temu smo poskušali igrati svojo igro, zares sem ponosen na svoje igralce. Morda bi si zaslužili več, a to je nogomet,« je po porazu dejal Cannavaro, ki je na selektorskem položaju zamenjal nekdanjega slovenskega selektorja Srečka Katanca, ki je zavoljo zdravstvenih težav konec lanskega leta sporazumno odstopil s tega položaja. Na prvi tekmi v skupini K sta se Portugalska in DR Kongo v Houstonu razšla z nedoločenim izidom 1:1, para drugega kroga pa sta Portugalska - Uzbekistan (23. junij) in Kolumbija - DR Kongo (24. junij).

V današnjih večernih urah bosta na sporedu uvodni tekmi drugega kroga v skupini A in B. V Atlanti se bosta v okviru skupine A pomerili nogometaši iz Češke in Južne Afrike, v Los Angelesu pa ob 21. uri pa v okviru skupine B igralci iz Švice in Bosne in Hercegovine. Češka je na uvodni tekmi klonila proti Južni Koreji z 1:2, Južna Afrika pa proti Mehiki z 0:1. Švica in BiH sta na uvodnih tekmah remizirala, prva proti Katarju, druga proti Kanadi, na obeh tekmah je bilo 1:1.

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EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

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