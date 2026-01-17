  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Ganljivo slovo slovenskega nogometaša pred tekmo z Bayernom

    Občinstvo v areni Red Bull je Kevinu Kamplu prisluhnilo v popolni tišini, navijači pa so se mu nato poklonili s koreografijo in rdečimi kartončki s številko 44.
    Kevin Kampl je pomahal v slovo. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Galerija
    Kevin Kampl je pomahal v slovo. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Miha Šimnovec
    17. 1. 2026 | 19:14
    A+A-

    Slovenski nogometaš Kevin Kampl se je po več kot osmih letih in 270 nastopih v elitni nemški ligi poslovil od RB Leipziga. Z vodstvom kluba je pogodbo sporazumno prekinil v začetku januarja, odločitev pa je sledila osebni tragediji – smrti njegovega brata Sekija, ki je umrl pri 51 letih.

    Pred domačo tekmo proti Bayernu iz Münchna se je Kampl še zadnjič obrnil k navijačem in klubu, ki mu je v zadnjih osmih letih pomenil več kot le delodajalca. V čustvenem nagovoru je poudaril, da se je v Leipzigu od prvega dne počutil sprejetega, tako on kot njegova družina.

    »Dragi navijači, draga družina RB, najprej bi se vam rad zahvalil za teh osem let in pol, ki sem jih smel preživeti tukaj. Dali ste mi dom. Od prvega dne sem se počutil izjemno dobro – to je bila moja dnevna soba,« je dejal Kampl, ki je med govorom le stežka zadrževal solze.

    Navijači so se Kevinu Kamplu poklonili s koreografijo in rdečimi kartončki s številko 44. FOTO: Karina Hessland/Reuters
    Navijači so se Kevinu Kamplu poklonili s koreografijo in rdečimi kartončki s številko 44. FOTO: Karina Hessland/Reuters

    Navijači so se mu poklonili z veliko koreografijo

    Občinstvo v areni Red Bull mu je prisluhnilo v popolni tišini, navijači pa so se mu poklonili z veliko koreografijo in rdečimi kartončki s številko 44, ki jo je nosil na dresu. Kampl se je ob tem ozrl na skupno pot z Leipzigom in pripomnil, da je bila ta polna uspehov in tudi težkih trenutkov.

    »Vedno ste mi stali ob strani. Skupaj smo slavili zmage in premagovali padce – vedno kot ena ekipa,« je dodal in se zahvalil za podporo, ki jo je čutil skozi vsa leta. »Izjemno sem vam hvaležen, ker ste me vedno sprejemali kot enega izmed vas.«

    Od dolgoletnega nosilca igre se je z osebnimi besedami poslovil tudi predsednik nadzornega sveta kluba Oliver Mintzlaff. »Kevin je osebnost, ki je zaznamovala ta klub. Vzemi si čas, ki ga potrebuješ, zlasti v tem težkem obdobju. Vrata Leipziga ti bodo vedno odprta,« je dejal Mintzlaff.

    nemška liga Kevin Kampl RB Leipzig Bayern München šport zasebno

    Šport  |  Nogomet
    Nemška liga

    Ganljivo slovo slovenskega nogometaša pred tekmo z Bayernom

    Občinstvo v areni Red Bull je Kevinu Kamplu prisluhnilo v popolni tišini, navijači pa so se mu nato poklonili s koreografijo in rdečimi kartončki s številko 44.
    Miha Šimnovec 17. 1. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Planko reševal slovensko čast v pričakovanju Fakove vrnitve

    Na šprintu biatloncev za svetovni pokal v Ruhpoldingu prepričljivo zmagoslavje Šveda Sebastiana Samuelssona.
    17. 1. 2026 | 18:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump napovedal visoke carine za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake

    Ameriški predsednik bo carine junija zvišal z 10 na 25 odstotkov, če mu ne bo omogočen nakup Grenlandije.
    17. 1. 2026 | 18:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Mirovni predstavniki v Beli hiši, več tisoč Ukrajincev medtem brez ogrevanja

    Ukrajinski diplomati so se srečali z ameriškimi predstavniki v Washingtonu. Napadi med Rusijo in Ukrajino se medtem nadaljujejo.
    17. 1. 2026 | 17:53
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
