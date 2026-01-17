Ganljivo slovo slovenskega nogometaša pred tekmo z Bayernom

Slovenski nogometaš Kevin Kampl se je po več kot osmih letih in 270 nastopih v elitni nemški ligi poslovil od RB Leipziga. Z vodstvom kluba je pogodbo sporazumno prekinil v začetku januarja, odločitev pa je sledila osebni tragediji – smrti njegovega brata Sekija, ki je umrl pri 51 letih.

Pred domačo tekmo proti Bayernu iz Münchna se je Kampl še zadnjič obrnil k navijačem in klubu, ki mu je v zadnjih osmih letih pomenil več kot le delodajalca. V čustvenem nagovoru je poudaril, da se je v Leipzigu od prvega dne počutil sprejetega, tako on kot njegova družina.

»Dragi navijači, draga družina RB, najprej bi se vam rad zahvalil za teh osem let in pol, ki sem jih smel preživeti tukaj. Dali ste mi dom. Od prvega dne sem se počutil izjemno dobro – to je bila moja dnevna soba,« je dejal Kampl, ki je med govorom le stežka zadrževal solze.

Navijači so se Kevinu Kamplu poklonili s koreografijo in rdečimi kartončki s številko 44. FOTO: Karina Hessland/Reuters

Navijači so se mu poklonili z veliko koreografijo

Občinstvo v areni Red Bull mu je prisluhnilo v popolni tišini, navijači pa so se mu poklonili z veliko koreografijo in rdečimi kartončki s številko 44, ki jo je nosil na dresu. Kampl se je ob tem ozrl na skupno pot z Leipzigom in pripomnil, da je bila ta polna uspehov in tudi težkih trenutkov.

»Vedno ste mi stali ob strani. Skupaj smo slavili zmage in premagovali padce – vedno kot ena ekipa,« je dodal in se zahvalil za podporo, ki jo je čutil skozi vsa leta. »Izjemno sem vam hvaležen, ker ste me vedno sprejemali kot enega izmed vas.«

Od dolgoletnega nosilca igre se je z osebnimi besedami poslovil tudi predsednik nadzornega sveta kluba Oliver Mintzlaff. »Kevin je osebnost, ki je zaznamovala ta klub. Vzemi si čas, ki ga potrebuješ, zlasti v tem težkem obdobju. Vrata Leipziga ti bodo vedno odprta,« je dejal Mintzlaff.