Gareth Bale sporočil, da končuje kariero

Potem ko so se po koncu svetovnega prvenstva v Katarju, na katerem je kot kapetan vodil svojo ekipo, že pojavila ugibanja o nogometni upokojitvi, je Gareth Bale v ponedeljek to potrdil s sporočilom na instagramu. Umika se tako z reprezentančne kot klubske scene.

»Po skrbnem in tehtnem razmisleku sem se odločil, da končujem klubsko in reprezentančno kariero. Neizmerno sem vesel, da mi je uspelo uresničiti sanje in igrati v športu, ki ga imam tako rad,« je zapisal Bale. »Nogomet mi je dal veliko najlepših trenutkov v življenju. Po 17 letih jih bo težko nadomestiti, ne glede na to, kaj me še čaka,« je še dodal.

Bale je bil veliki junak že v minuli prvi (in kot se je izkazalo zadnji) sezoni lige MLS, saj je v finalu prinesel naslov svojemu klubu Los Angeles FC:

Bale tako pri 33 letih končuje kariero kot reprezentant z največ nastopi za Wales, zbral jih je 111, dosegel pa je tudi 40 golov. Je pa tudi eden najuspešnejših nogometašev iz Velike Britanije v zgodovini, v bogati karieri je nabral 16 lovorik. Na reprezentančni ravni je z Walesom dvakrat nastopil na evropskem prvenstvu (2016 in 2020), bil pa je tudi ključni član moštva, ki je tej ekipi v Katarju 2022 priborilo prvi nastop na SP po daljnem letu 1958. Zadnjo tekmo za Wales je odigral 29. novembra lani v skupinskem delu SP proti Angliji.

Najtežja odločitev v življenju

»Odločitev, da neham igrati nogomet, je najtežja v mojem življenju. Nogometna pot namreč ni spremenila le mojega življa, ampak je določila tudi, kdo sem,« pa je časnik The Guardian citiral nogometaša ob slovesu. V zadnjih letih, ko je še bil član Reala, je bil tarča številnih kritik medijev in navijačev zaradi domnevno premalo zavzetega pristopa na treningih in tekmah – tudi sam je odkrito priznal, da najbolj uživa ob igranju golfa.

Bale je nogometno pot začel pri Southamptonu pri 16 letih, potem šest sezon igral za Tottenham, leta 2013 pa prestopil v Madrid k Realu za takrat rekordnih sto milijonov evrov. V madridskem klubu je ostal do sezone 2020/21, ko se je kot posojeni igralec vrnil k Tottenhamu. V lanski sezoni pa je prestopil k Los Angelesu, ki je tako zadnji klub v njegovi karieri.

Velik pečat je pustil tudi v Madridu:

Za londonski Tottenham je igral v dveh etapah: