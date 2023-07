Gareth Bale o obdobju pri Realu: Z vsemi se še zdaj odlično razumem!

»Vem, da so ljudje veliko govorili, še posebej o mojem odnosu z Ronaldom, toda nikoli nisem imel niti ene težave z nobenim. Z nikomur se nisem prepiral, niti v težkih časih,« je upokojeni nogometni as Gareth Bale razblinil vse neznanke o tem, da naj bi imel v obdobju, ko je bil član madridskega Reala, v slačilnici veliko sovražnikov. »Z vsemi se še zdaj odlično razumem,« je še dodal. V pogovoru za The Times je bil v ospredju njegova vloga in obdobje v Madridu, kamor se je preselil septembra leta 2013, ko je za takrat Realov klubski rekord postal "vesoljec".

»Želel sem igrati za Real, za neomadeževano belo majico in bilo je res veliko neverjetnih trenutkov. Bilo so tudi težki, ko sem se počutil osamljenega, ko so mi navijači obrnili hrbet in mi žvižgali, še posebej prvič. Ampak bil sem mlad (24) in nisem vedel, kako se soočiti z vsemi pritiski in pričakovanji,« je povedal in priznal, da se je želel izogniti soju žarometov, saj je želel le trdo trenirati s Karimom Benzemajem in Cristianom Ronaldom.

»Bila sta, in še drugi, Luka Modrić, Xabi Alonso, Toni Kroos, razlog, zakaj sem se pridružil Realu. Čutil sem, da je to velika priložnost, da grem v klub, kjer so izjemni nogometaši. Postaneš vesoljec in od tebe vsi pričakujejo, da boš povsod in delal vse. Jaz sem bil nasprotje. Hotel sem igrati svoj nogomet in se izogniti vrvežu, slavi. Tudi zato nisem govoril špansko, ker sem želel, da bi ohranil zasebnost in mir, in da ne bi bilo toliko hrupa okoli mene,« je bil iskren Valižan, eden od junakov Realovih zaporednih zmag v ligi prvakov.

»Ni mi žal. Prav sem se odločil,« je še zatrdil najboilj znan golfist med nogometaši, ki je z Realom pekrat zmagal v ligi prvakov in trikrat v španskem prvenstvu.